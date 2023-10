Atletica, finali Cadetti: Giulia Sironi tricolore nel triplo, Vidal argento al fotofinish

L’atletica brianzola, rigorosamente in divisa Fidal Lombardia, a Caorle nei Campionati italiani individuali cadetti/e ha giocato le carte più preziose vincendo medaglie e, innanzitutto, un titolo nazionale con Giulia Elisa Sironi (Atl.Monza), che al primo salto della gara di triplo è atterrata per la prima volta oltre i 12 metri. Con 12.04 (aveva 11.96 dei Regionali di Brescia) l’atleta monzese si è messa al collo la medaglia più importante.

Atletica, finali Cadetti: Chinello terzo nel triplo

Gara simile per Tommaso Chinello (5 Cerchi Seregno), che sempre nel triplo, ha trovato la misura migliore al primo tentativo: con 13.40 ha conquistato un ottimo terzo posto.

Un’altra medaglia di bronzo è arrivata da Daniele Militello (Atl.Monza) nei 110 hs con 13.67. Nella marcia, dopo una dura selezione su ritmi elevati, nella gara dove erano impegnati Nicolò Vidal (PBM Bovisio) e il romano Vinicio Sonni, al traguardo per assegnare il tricolore e per stabilire le posizioni è stato necessario ricorrere al fotofinish: Vidal è finito secondo (come l’anno scorso) per due centesimi, ma con 22:30.08 ha migliorato di una ventina di secondi il personale.

Atletica Lombardia Cadetti combinata festa Caorle 2023

Atletica, finali Cadetti: i 300 ostacoli

La finale dei 300 ostacoli femminili nell’epilogo serratissimo Eleonora Rossi (Atl. Monza) è sesta (46.03) mentre Caterina Meani (Athl.Villasanta) è seconda nella finale B con 46.87. Sui trecento maschili Filippo Passoni (Atl.Monza) demolisce il PB per giungere quinto in 39.96.

Altri piazzamenti brianzoli. Sui 2000: 17° Andrea Lanzillotta (PBM Bovisio) 5:53.29; disco: 18° Elisa Ferrari (Athl.Villasanta) 26.67; martello: 20° Giulia Leoni (Atl.Concorezzo) 33.84; giavellotto: 24° Margherita Del Sarto (Atl.Monza) 24.88; triplo: 13° Matteo Marelli (5 Cerchi Seregno) 12.63.

Atletica, finali Cadetti: Lombardia sempre campione d’Italia per Regioni

Con questi risultati degli atleti brianzoli, unitamente agi altri selezionati, la Lombardia si è confermata Campione d’Italia per Regioni su pista cat.Cadetti/e come l’anno scorso e come più in generale altre 20 volte in 28 edizioni precedenti dal 1994 al 2021.