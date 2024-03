Atletica: Cross per tutti, i risultati dell’ultima tappa a Brugherio

Nell’ultima tappa del Cross per Tutti ben 1900 concorrenti si sono sfidati sul percorso disegnato nel Parco Increa dai dirigenti del GSA Brugherio. Ultima tappa e nomi tutti nuovi per le gare delle categorie Assolute: Alessandro Turroni tra gli uomini, Laura Ceddia tra le donne, Davide Delaini tra gli under 20 e Francesco Noviello tra master over 50.

Atletica, Cross per tutti a Brugherio: Gara élite uomini

Gara élite uomini (6 km). Arriva da lontano il vincitore della gara maschile: è il piemontese di Crodo Alessandro Turroni (Sport Project VCO), classe 1988 che vince con merito. Secondo è Tomas Previtali (Atletica Verdano) primo dei senior, mentre il terzo posto va a Marco Zanzottera (GP Parco Alpi Apuane), under 23, che riesce a recuperare su Francesco Canclini (Daini Carate).

Cross per tutti Partenza di una prova maschile a Brugherio Foto Roberto Mandelli/Fidal

Atletica, Cross per tutti a Brugherio: Gara donne

Gara donne (4 km). Prestigiosa vittoria dell’under 23 Laura Ceddia (Atletica Vedano), triatleta di livello internazionale, già campionessa mondiale junior di duathlon di staffetta mista, che non da scampo alle avverasrie e vince davanti a Sara Gandolfi (Pro Sesto), terza è l’allieva Francesca Gumier (Malpensa Atletica), quarta Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone). Tra i master over 70, bravo Nello Nolis (Atl. Lambro – M70) 21mo°, mentre il decano del circuito Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002 – M85) ha portato a termine la sua sesta gara.

Atletica, Cross per tutti a Brugherio: Gara Under 20

Gara under 20 (4 km). Come per la gara femminile, anche qui poche sorprese per la vittoria dell’azzurrino delle siepi Davide Delaini (Euroatletica 2002). Sfida invece fino all’ultimo metro per il secondo posto, dove prevale in volata Edoardo Grassi (Team-A Lombardia) sull’allievo Federico Caimi (Euroatletica 2002), quarto è Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone),

Atletica, Cross per tutti a Brugherio: Gara Over 50

Master over 50 (6 km). Pronostico aperto per questa gara. Ne approfitta così Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate – M55) che fugge via solitario fin dalle prime battute. Nella sua scia si mettono Felice Pianatanida (Escursionisti Civates) e Ivan Mazzoleni Ferracini (Berbenno Runners – M50) che finiranno in quest’ordine.

Atletica, Cross per tutti a Brugherio: Gare giovanili

Gare giovanili. Brugherio è il grande giorno del Campionato Provinciale Ragazzi/e, prova unica per gli anni di nascita 2011 e 2012: ne escono due gare con oltre 200 partenti. Tra i Ragazzi vittoria, ed è la sesta consecutiva, per il milanese Edoardo Maria Tricarico (Atl. Meneghina). Secondo è il comasco Pietro Porro (Atl.Triangolo Lariano), ma il podio del campionato milanese continua con Davide Lacicerchia (CUS Pro Patria Milano), Filippo Intelli (Pro Sesto), Riccardo Niccolò Braida (Centro Schuster).

La gara Ragazze ha festeggiato l’atleta di casa Stella Olivotti (GSA Brugherio), al primo anno di categoria, che ha superato con facilità Sara Mottadelli (Pol. Besanese), Beatrice Negrato (PBM Bovisio), Adele Bella (Athl. Villasanta), Silvia Gottardi (Euroatletica 2002), Carina Elettra Colombo (Geas Atletica).

Nella Cadette con un gran recupero finale vince Silvia Boga (PBM Bovisio) davanti a Sara Aguti (Azzurra Garbagnate) e Aurora Arrigoni (Euroatletica 2002). Nei Cadetti vince Davide Vaccari (Atletica Punto It) su Simone Chiuchiù (5 Cerchi Seregno), terzo l’altro seregnese Vittorio Colistra.

Atletica, Cross per tutti a Brugherio: festa finale a Cesano Maderno

Festa finale e premiazione delle classifiche individuali e di società venerdì 15 marzo all’Excelsior di Cesano Maderno.