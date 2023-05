Atletica: buoni risultati per il Team A Brugherio agli assoluti regionali

Dopo due giorni intensissimi (e a tratti bagnati) dei Campionati di Società, sono stati assegnati i titoli regionali Assoluti per le sfide a squadre: quella per gli uomini è andata in scena a Saronno; quella per le donne all’Arena di Milano. Nell’impianto intitolato a Gianni Brera si è svolto un meeting decisamente importante per raccogliere punteggi in vista delle finali nazionali quest’anno programmati già il 10 e 11 giugno per cui le classifiche sono state stilate sommando 14 punteggi su 14 diverse gare del programma tecnico.

Atletica: buoni risultati per le ragazze a Milano

A Milano nella classifica femminile, dietro alle campionesse d’Italia dell’Atletica Brescia (13.304 pt) è finita il CUS Pro Patria Milano (13.069), terza Atl.Bracco (12.815) quindi sesta Team-A Lombardia (10.958), 18ma Forti e Liberi Monza (8863) inserite nella graduatoria generale in base ai risultati di 14 atlete. Alla gara erano presenti Atletica Meda (42ma con 4 concorrenti), Atl.Monza (45ma – 3 atlete), Daini Carate (51ma) e Pbm Bovisio (54ma) entrambe con due atlete.

Tra i risultati più importanti vi sono quelli del Team-A Lombardia di Brugherio in particolare di Marta Radaelli (terza nel martello e quinta nel disco); Melissa Casiraghi (nona nel disco e decima nel peso); Benedetta Falasconi (quinta nella marcia). Denise Rega ha dato un contributo notevole con il quinto posto sui 100 poi con il quarto nella 4×100 gareggiando con Veronica Zaina, Iris Lazzarin, Aurora Comandé e l’ottavo nella staffetta 4×400 con Elisa De Santis, Martina Ratti, V.Zaina.

Atletica: buoni risultati per i ragazzi a Saronno

Nella gara maschile a Saronno il podio regionale è stato monopolizzato da club milanesi con la vittoria del CUS Pro Patria Milano con 12.530 pt davanti alla Pro Sesto Atl.Cernusco (12.404) e Riccardi (12.142); decimo posto per il Team-A Lombardia (10.725), poi Atletica Forti e Liberi Monza 18ma con l’identico punteggio della squadra femminile.Grandi prestazioni per alcuni atleti del Team-A e soprattutto di Andrea Caiani secondo nell’alto; Andrea Fassina terzo nel disco e quinto nel martello; Giuseppe Gaetano Dino (marcia) e Carlo Bedin (5000) quarti nelle rispettive specialità; Giorgio Lunghi quinto nell’asta.