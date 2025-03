A Chiari nella gara con in palio titoli regionali categorie Cadetti/e e Allievi/e di lanci outdoor, specialità disco e giavellotto, ben 15 atleti brianzoli si sono posizionati tra i top ten in diverse specialità.

Atletica: Brianza da top 10 ai regionali di lanci, le gare del disco

Innanzitutto nel disco, categoria allieve (attrezzo da 1 kg), Giuditta Limonta dell’Atletica Monza con 35.48 nel primo turno (PB migliorato di un metro abbondante) è diventata campionessa regionale davanti a Carola Generali (CUS Pro Patria), argento a 31,77, ed Elisa Ferrari (Team A Lombardia-Brugherio) bronzo con 31,67 mentre la compagna di squadra Matilde Pin ha chiuso al nono posto. Nella prova per allievi (attrezzo da 1,5 kg) dove si è imposto Pietro Cesana (Atl.Lecco), Federico Merlani (Atl.Forti e Liberi Monza) si è posizionato al quinto posto: Matteo Passalacqua (Atl.Vis Nova-Giussano) all’ottavo; Riccardo Fedeli (Atl.Monza) al nono e Cristian Spada (Team A Lombardia) al decimo.

Atletica: Brianza da top 10 ai regionali di lanci, le gare del giavellotto

Nel giavellotto femminile in una gara avvincente delle cadette (attrezzo da 400 grammi) sulla vetta si è insediata Aurora Gobbini (Atl.Rezzato) con 38.48 mentre Sofia Ciccarelli (Pbm Bovisio Masciago) ha chiuso con la quarta posizione. Nella prova per allieve (attrezzo da 500 grammi) Sara Fagnani (Atl.Bergamo) ha vinto il titolo con 35,69; quarto posto per Margherita Del Sarto (Atl.Monza). Match serratissimo negli Allievi (giavellotto da 700 grammi) dove Samuele Favaro (PBM Bovisio Masciago) approdato a 49,74 al quinto lancio ha conquistato un titolo lombardo già vinto da cadetto lo scorso settembre a Busto Arsizio; argento per Samuele Fossati (Cornaredo) a 48,77, poi Gabriele Pizzaleo (Cremona Sportiva) bronzo a 47,52, Francesco Balestrieri (Cairatese) quarto a 45,82, Daniele Pegoli (Forti e Liberi Monza) quinto a 45,20; quindi ottavo Federico Sardu (Team A Lombardia) e nono Stefano Pratesi (PBM Bovisio M.).

Nella gara per Cadetti (600 grammi) Giorgio Ventura (CUS Brescia) con 43,54 si è preso il titolo su Enea Valli (Malnate), argento con 41,84, Mitya Graci (Gessate) bronzo con 41,04; quarto Enea Ripamonti (PBM Bovisio M.) con 40,66; ottavo posto per Romeo Salvo (Forti e Liberi Monza).