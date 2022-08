60^ Coppa Linari, il corridore brianzolo Leonardo Vesco si classifica secondo

Leonardo Vesco collezionista di podi. Continua il momento magico del talentuoso corridore Leonardo Vesco di Besana B.za (è tesserato al Team Fratelli Giorgi di Torre de’ Roveri e gareggia negli juniores) che, dopo aver dettato legge a Ferragosto sul traguardo in salita della Camuno-Montecampione, ed esser salito sul terzo gradino del podio a Clusone si è classificato al secondo posto a Borgo a Buggiano nella gara disputatasi in provincia di Pistoia e vinta dal compagno di squadra Stefano Leali a lungo festeggiato per aver colto la sua prima vittoria stagionale, dopo i tre secondi posti a Carnago, Busto Arsizio e Albano Sant’Alessandro, ed aver percorso Km 125,7, in 2h58’, media km 42,345.

Trionfa il Team Fratelli Giorgi

Al via della 60^ edizione della Coppa Linari (gara nazionale per dilettanti juniores) si sono presentati ben trenta squadre e 172 atleti con la presenza anche del C.t. della nazionale azzurra Edoardo Salvoldi. L’avvio della gara è stato velocissimo con la prima ora percorsa ad oltre 44 di media caratterizzata soprattutto da numerosi tentativi di fuga, neutralizzati però dal gruppo. Sulla penultima salita al Colle di Buggiano ci ha provato Vesco, che dopo cinque chilometri di fuga in solitaria è stato ripreso da Federico Savino, dal colombiano Pescador, dal canadese Leonard e dal compagno Stefano Leali. Ed è stato proprio Leali ad approfittare della superiorità numerica del suo team, riuscendo a 1500 metri dal traguardo ad andarsene con un attacco solitario per cogliere, finalmente, la sua prima vittoria stagionale. A completare il trionfo del Team Fratelli Giorgi, si è poi aggiunto Leonardo Vesco, che si è aggiudicato lo sprint davanti a Francesco Savino, al colombiano Diego Pescador e al canadese Michael Leonard.