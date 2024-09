Vimercate: tour in moto degli amici per ricordare Matteo Donchi, morto nell’incidente a Garlate

Un giro in moto e un momento conviviale in compagnia per ricordare Matteo Donchi, con anche una raccolta fondi a sostegno dell’associazione 299 Vittime incidenti stradali. A poco più di un anno dalla tragica scomparsa del centauro vimercatese, avvenuta a Garlate in seguito a un grave incidente sulla sp72, la sorella Giuditta ha radunato i suoi amici centauri e domenica 29 settembre sono saliti in sella per un tour nel lecchese facendo risuonare i propri bolidi. Un segno di amicizia verso il 48enne appassionato di moto. Il giro si è concluso con un aperitivo al Quindes di Briosco.

Vimercate: un tour in moto e la solidarietà

«Grazie a chi ha partecipato al giro in moto, grazie ai tanti che sono stati con noi per l’aperitivo, grazie a chi non ha potuto esserci per vari motivi ma so che con il cuore era con noi. Le emozioni sono state tantissime e molto intense ed io ne sono ancora sopraffatta. Sono certa che Matteo è molto felice per quanto è avvenuto e che ci era accanto sorridente», ha fatto sapere attraverso i social network Giuditta Donchi.

«Quello di ieri, al Quindes di Briosco, è stato un bellissimo momento di ricordo. Un momento unico che, in suo onore, ci ha uniti profondamente – ha fatto sapere Roberto Cancedda presidente di 299 – La nostra famiglia è ora più grande e a breve sarà pronta per aiutare e portare consapevolezza anche in ricordo di Matteo. Matteo è e rimarrà per sempre un papà, un motociclista, uno di noi. Grazie alla famiglia di Matteo e a tutti i suoi amici per aver devoluto la raccolta fondi realizzata in sua memoria alla nostra associazione».