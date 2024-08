Targa alla memoria di Vittorio Brambilla, l’unico monzese a vincere un Gp di Formula 1

Monza festeggia la sua storia e i suoi uomini, e lo fa nel contesto giusto nel momento opportuno. Sabato 31 agosto alle 11, nella fanzone dell’Autodromo di Monza il sindaco Paolo Pilotto ha donato una targa alla memoria di Vittorio Brambilla, l’unico monzese a riuscire a vincere un gran premio. Era il 1975 ma nella memoria dei monzesi sembra ieri. A ricevere il piatto d’argento è stato il figlio Roberto, legatissimo al padre come ha detto felicemente con le sue parole.

La vittoria di Brambilla nel 1975, la targa consegnata nella Fan Zone dell’autodromo di Monza

Altre belle frasi le ha pronunciate il primo cittadino monzese che ha sottolineato come caparbietà unita a passione e competenza possano permettere a chiunque di arrivare in alto. Altra testimonianza interessante è stata quella di un altro monzese doc, Alberto Dossi, nella duplice veste di rappresentante dell’Autodromo e di numero 1 della Sapio, un’azienda del territorio riconosciuta eccellenza nel mondo. Dossi ha ricordato come i Brambilla, perché oltre a Vittorio non va dimenticato che anche il fratello Tino era un grande pilota, si impegnavano quotidianamente per arrivare in alto. Monza non dimentica i suoi uomini anche quando, come ora, è proiettata verso il futuro.