Sbanda e finisce fuori strada sulla Milano-Meda

Sbanda e finisce fuori strada un 58enne sulla Milano-Meda all’altezza di Barlassina. Giovedì mattina 18 agosto verso le 11.40 un uomo al volante della sua Maserati ha perso il controllo abbandonando la carreggiata e finendo la sua corsa nel fosso.

Sbanda e finisce fuori strada e i soccorsi

Immediatamente sono stati allertati dallo stesso conducente i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza do Soccorso Seregno, un auto medica, due mezzi dei vigili del fuoco di Seregno e la polizia stradale di Milano.

Sbanda e finisce fuori strada, ma rimane illeso

L’autista, che ha fatto tutto da solo, è uscito fortunatamente illeso dallo scontro e i pompieri hanno solo messo in sicurezza l’area. L’incidente ha creato qualche disagio alla circolazione sulla SS35 in direzione Milano poiché le corsie sono state temporaneamente chiuse per consentire ai soccorsi di intervenire,