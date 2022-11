MonzaMontagna, primo appuntamento con il campione di sci Giorgio Rocca

Entra nel vivo la diciottesima edizione di MonzaMontagna con il primo degli appuntamenti in programma al Binario 7. Mercoledì 9 novembre alle 21 sarà ospite della kermesse organizzata dalle società alpinistiche monzesi il campione di sci della nazionale italiana Giorgio Rocca che salirà sul palco per presentare il suo libro “Slalom. Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita”, scritto con il giornalista e amico di infanzia Thomas Ruberto.

Monza Montagna, Rocca presenta la sua autobiografia

L’opera, uscita lo scorso anno, è un’autobiografia che ripercorre episodi ed emozioni, alcune belle, altre meno felici, che hanno accompagnato la carriera dello sciatore fin dalle prime gare. Ci sono i sogni di bambino, la voglia di reagire dopo gli infortuni, la caduta che gli ha impedito di vincere una medaglia nell’Olimpiade in casa, la gioia di vincere, l’amore sconfinato per la montagna. Classe 1975, Rocca, papà di quattro ragazzi, oggi gestisce una Ski Academy.

Monza Montagna, anche la mostra “C’era una volta lo sci”

Nella stessa serata sarà inaugurata la mostra “C’era una volta lo sci”, a cura di Luca Bartoli. La rassegna resterà aperta dal 10 al 20 novembre presso la Vasca Espositiva del Teatro Binario 7. La collezione è stata creata in più di vent’anni di lavoro, dopo una serie di studi sull’evoluzione dello sci e ricerca delle sue attrezzature in Italia e in tutto il mondo. In mostra vi sono circa 280 esemplari originali, con attacchi completi e, per la maggior parte, corredati di relativi bastoni o bastoncini. Riguarda l’intero periodo di presenza dello sci nell’Europa continentale e sulle Alpi, specificamente dall’ultimo decennio dell’800 agli anni ’80 del ‘900, più alcuni altri esemplari che arrivano fino ai nostri giorni. Le serate di Monza Montagna sono tutte a ingresso gratuito fino all’esaurimento dei posti. È consigliabile prenotare scrivendo una mail a: prenotazioni@monzamontagna.it.