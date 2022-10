MonzaMontagna, ecco l’edizione dei 18 anni

Compie diciotto anni MonzaMontagna, la kermesse dedicata allo sport, alla cultura e alla tradizione delle vette organizzata dalle otto storiche società alpinistiche cittadine con il patrocinio del Comune.

Ricco anche quest’anno il programma fatto di incontri con autori, serate-dibattito con alpinisti e atleti, eventi benefici, concerti, mostre. Si comincia domenica 16 ottobre con la gita al Rifugio Bogani, sulla Grigna settentrionale, dove sarà celebrata una Messa per ricordare i caduti monzesi in montagna.

MonzaMontagna: debutto ufficiale in piazza il 22 ottobre

Il debutto ufficiale avverrà sabato 22 ottobre all’ombra dell’Arengario con la “Montagna in Piazza”. Le società alpinistiche (che in totale contano circa duemila soci) presentano i loro programmi mentre gli Alpini cuociono caldarroste che si potranno acquistare con un’offerta libera che sarà devoluta al Comitato Maria Letizia Verga. Altre Penne Nere, quelle della Fanfara Alpina Brigata Orobica, percorreranno le vie del centro a suon di musica.

“Vogliamo aprirci alla città – sottolinea Enrico Dell’Orto, portavoce del coordinamento di Monza Montagna – condividere con tutti, anche con coloro che ancora non conoscono il mondo della montagna, le diverse sfaccettature, le tradizioni più belle, la gioia di stare insieme”.

MonzaMontagna: quattro serate e una mostra al Binario 7

Quattro le serate – a ingresso gratuito – che si terranno al Binario 7. Mercoledì 9 novembre alle 21 il campione di sci Giorgio Rocca presenterà il suo libro “Slalom. Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita”, scritto con Thomas Ruberto. Una settimana più tardi sarà celebrato il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini con una tavola rotonda dal titolo “Alpini 2.0”. Saranno presenti lo storico Gianni Oliva e il Tenente Colonnello Mario Renna, Ufficiale Genio Alpino. Spazio alle donne il 23 novembre. La giornalista e scrittrice monzese Chiara Todesco, giornalista e autrice, presenterà il suo nuovo libro “Calore di lana e profumo di resina – La montagna delle donne”, tredici ritratti di donne che vivono in montagna e per la montagna. Alcune di loro racconteranno dal vivo la loro esperienza. Il 30 novembre Maurizio Giordani, alpinista, guida alpina, esploratore e viaggiatore, accademico del CAI presenterà il filmato “Le mie montagne”: un’avventura a 360 gradi nel mondo della montagna.

Dal 10 al 20 novembre la Vasca Espositiva del Binario 7 ospiterà una ricca collezione di sci d’epoca e di altre attrezzature legate al mondo dello sci dall’ultimo decennio dell’800 agli anni ’80 del ‘900. Domenica 13 novembre, i meno pigri potranno salire alla Capanna Monza con gli alpinisti.

MonzaMontagna: sguardo alla prossima edizione e corsi di sci

“MonzaMontagna non finisce con l’ultimo incontro – sottolineano gli organizzatori – ma continua tutto l’anno per programmare l’edizione successiva della kermesse. A gennaio, invece, partiranno i corsi di sci organizzati dalle società alpinistiche e in primavera quelli di escursionismo”.