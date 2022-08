Gelsia Ambiente proseguirà la sua attività in agosto, con qualche modifica

Anche nel mese di agosto, Gelsia Ambiente proseguirà la sua attività di raccolta dei rifiuti e pulizia di strade, marciapiedi, piazze e parchi pubblici in tutti i Comuni gestiti, con alcune modifiche rispetto al calendario abituale. Durante la giornata di lunedì 15 agosto, i servizi di raccolta dei rifiuti non verranno effettuati (ad eccezione del Comune di Cusano Milanino) e le piattaforme ecologiche rimarranno chiuse. Gli utenti che normalmente sono interessati dalla raccolta nella giornata del lunedì sono pertanto invitati a non esporre i sacchi in occasione della festività di Ferragosto, ma a prendere visione dei giorni di recupero del servizio sul sito www.gelsiambiente.it e sulla G-APP.

Gelsia Ambiente: i giorni di chiusura degli sportelli al pubblico



Inoltre, gli sportelli al pubblico osserveranno le seguenti chiusure estive: a Bovisio Masciago, chiuso il 16, 18, 23 e 25 agosto; a Cusano Milanino, chiuso il 9 e il 16 agosto (il 12 e il 19 agosto aperto dalle 9 alle 12); a Desio, chiuso il 12 e dal 15 al 19 agosto; a Lissone, chiuso il 12, dal 16 al 19 e dal 22 al 26 agosto; a Misinto, chiuso il 18 e 25 agosto; a Seregno, chiuso il 12, 16, 19, 23 e 26 agosto; a Triuggio, chiuso il 17 e 24 agosto.

Gelsia Ambiente: numero verde, sito e app per le informazioni



Per ulteriori informazioni sono a disposizione il call center, al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18 ed il sabato dalle 8.30 alle 13), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.