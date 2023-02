Cesano Maderno, presunte molestie sessuali nel centro commerciale: Daspo a un 52enne

Daspo (Divieto di accesso) urbano nei confronti di un 52enne che avrebbe molestato una cliente e una dipendente di un centro commerciale di Cesano Maderno. Il provvedimento, disposto dalla Questura di Monza, è seguito alle denunce delle vittime e a una successiva proposta, a gennaio, da parte dei Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno. Presunte vittime dell’uomo, residente in provincia, una cliente 51enne e una dipendente 24enne, a loro volta brianzole. “Entrambe – dicono militari, sarebbero state – destinatarie in più occasioni, di minacce e molestie anche di carattere sessuale“. L’uomo, “abbassando i pantaloni – dicono ancora i militari di Desio, avrebbe detto – “Non sai cosa ti faccio se ti prendo, vieni in bagno che ti…”.

Cesano Maderno, le presunte molestie nel bar del centro commerciale

Il presunto molestatore, secondo il racconto delle vittime, da tempo si sarebbe recato al bar del supermercato dove, in maniera ossessiva, in presenza di anziani e bambini, avrebbe pronunciato frasi di natura sessuale. L’Arma è prontamente intervenuta e ha raccolto le denunce che hanno consentito di inviara alla Questura di Monza “fatti e circostanze” che hanno portato all’adozione della misura. Il 52enne non potrà accedere e stazionare all’interno del centro commerciale per due anni.