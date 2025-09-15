La sicurezza delle cure in ambito pediatrico al centro della comunicazione in occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, che si celebra ogni anno il 17 settembre in concomitanza con il “World Patient Safety Day”.

È il tema proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che all’Irccs San Gerardo di Monza sarà centrato sull’informazione al paziente pediatrico e alla sua famiglia come strumento di prevenzione e tutela.

World Patient Safety Day: il progetto e il Gruppo di lavoro

Mercoledì nel corridoio che dalla Palazzina accoglienza porta al Settore C gli utenti potranno incontrare stand informativi, ognuno dedicato agli aspetti di sicurezza specifici delle diverse specialità coinvolte. Esposto anche il poster che attraverso un Qr code darà informazioni alle famiglie.

È un progetto costruito dal Gruppo di lavoro interdisciplinare, coordinato dalla Struttura semplice Qualità, Accreditamento, Internal Auditing e Gestione del Rischio Clinico (QUARC) con la partecipazione dei rappresentanti delle Strutture complesse di Neonatologia, Pediatria, Ostetricia, Neuropsichiatria Infantile, Laboratorio Analisi e Neuroradiologia. Ha collaborato anche l’associazione di volontariato ABIO Brianza.

World Patient Safety Day: stand e poster informativo con Qr code

Gli operatori sanitari negli stand saranno a disposizione per descrivere le attività che la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori mette in atto per garantire la sicurezza delle cure ai bambini e alle loro famiglie.

Il poster informativo si intitola “Proteggere è curare! La sicurezza dei bambini prima, durante e dopo la nascita: la famiglia al centro delle cure al San Gerardo di Monza”.

World Patient Safety Day: «Famiglie vogliono essere coinvolte»

«È sempre più diffusa la tendenza, da parte delle famiglie, a voler essere coinvolte attivamente nella presa in carico del proprio figlio – sottolinea Rossella Barni, Risk Manager della Fondazione Irccs e Responsabile della SS Qualità, Accreditamento, Internal Auditing e Gestione del Rischio Clinico – L’accesso in ospedale di un neonato o di un bambino può rappresentare un momento di forte preoccupazione per i genitori e per l’intera rete familiare. Sapere di essere accolti e assistiti da personale altamente specializzato nell’area pediatrica contribuisce in modo significativo a ridurre le incertezze e ad aumentare il senso di sicurezza».

«Prevenire errori ed eventi avversi è un impegno quotidiano che coinvolge tutte le professionalità della nostra struttura – sottolinea il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, Claudio Cogliati – I piccoli pazienti richiedono attenzioni particolari e il personale della Fondazione IRCCS San Gerardo risponde con competenza, dedizione e professionalità, mettendo a disposizione risorse di eccellenza. In un contesto così delicato, è fondamentale il lavoro in équipe: ogni figura professionale contribuisce, con le proprie competenze, a fornire un’informazione chiara e corretta, a beneficio della sicurezza del bambino e della sua famiglia».