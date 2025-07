Monza: progetto Irccs sul lutto, il gruppo si saluta intorno al tiglio speciale

“Non da soli nell’esperienza del lutto” è il progetto che l’Irccs San Gerardo di Monza ha creato all’interno del consultorio familiare di via Boito per “offrire a chi ha subito una perdita significativa, la possibilità di condividere la propria esperienza all’interno di un gruppo, pensato come luogo sicuro, accogliente e spazio di incontro”.

Monza Percorso lutto Consultorio Familiare via Boito

Monza: progetto Irccs sul lutto, gruppo attivo dal 2022 al consultorio di via Boito

«Il gruppo – spiega Patrizia Zanotti, psicologa psicoterapeuta esperta sul tema – è attivo dal 2022. I partecipanti si incontrano con cadenza quindicinale, il giovedì dalle 16.30 alle 18, presso la sede del consultorio. La composizione del gruppo è omogenea per tematica, ma eterogenea dal punto di vista generazionale e della tipologia di perdita: alcuni partecipanti hanno vissuto la morte di un coniuge, di un compagno o di un genitore, altri invece hanno affrontato perdite meno “fisiologiche”, come quella di un figlio in giovane età. Il dolore del lutto non è, di per sé, una condizione patologica. La sofferenza che ne deriva non è automaticamente segno di disagio psichico, ma può diventarlo. Ed è proprio questo l’obiettivo del gruppo: dare voce al dolore, condividerlo e favorire un processo di significazione della perdita».

Monza: progetto Irccs sul lutto, saluti prima della pausa estiva al tiglio piantato da una famiglia in ricordo del figlio

Quest’anno il gruppo ha voluto condividere il momento di chiusura per la pausa estiva attorno al tiglio piantato da una famiglia monzese all’interno del parco della Villa reale, in ricordo del figlio scomparso improvvisamente in giovane età.

Per contatti occorre scrivere a consultorio.boito@irccs-sangerardo.it.