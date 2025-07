Ci sono anche più di 4,5 milioni di euro per gli ospedali di Monza e Brianza nel nuovo Programma regionale straordinario di investimenti per la sanità approvato dalla giunta regionale.

Si tatta di 28,6 milioni complessivi “a favore di strutture e interventi strategici per l’ammodernamento del sistema sociosanitario lombardo”, 23 dei quali “per interventi urgenti e straordinari in ambito sanitario, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e antincendio, all’efficientamento energetico, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali”.

Ospedali, fondi regionali a Monza e Brianza: investimenti anche per Asst e San Gerardo

All’Irccs di Monza 4,2 milioni per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di Villa Serena, mentre 332mila euro sono quelli destinati a pagare un ecografo portatile e otto ambulatoriali per i presidi dell’Asst Brianza e 132mila quelli per due apparecchi ecografici e tre ambulatoriali per il San Gerardo.

«Con questo nuovo stanziamento – dichiara l’assessore Guido Bertolaso – proseguiamo il nostro impegno per un sistema sanitario moderno, efficiente e soprattutto vicino ai territori. Le risorse approvate oggi rispondono a esigenze urgenti e puntano su sicurezza, tecnologia e innovazione».