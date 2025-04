Dalla Regione oltre 8 milioni per potenziare la sanità della Brianza

Oltre 8 milioni di euro complessivi saranno destinati da Regione Lombardia alla sanità in Brianza. Ad annunciarlo è il capogruppo leghista in consiglio regionale, il brianzolo Alessandro Corbetta. Nel dettaglio 2,9 milioni saranno destinati al recupero dei padiglioni Forlanini e Ronzoni e opere di supporto al presidio di Limbiate nelle aree gestionali e di riabilitazione per 40 posti letto, altri 2,7 milioni per il potenziamento del presidio di Desio per l’ampliamento e la realizzazione della nuova radiologia e 2,7 milioni per varie strutture brianzole per interventi di sicurezza e bonifica amianto.

Sanità brianzola: 2,9 milioni per i padiglioni Forlanini e Ronzoni a Limbiate

“Questi nuovi investimenti per la sanità fanno parte dei 200 milioni di euro per il completamento di opere già previste o in fase di sviluppo, l’implementazione degli interventi PNRR – dice Corbetta – nonché per il potenziamento del parco tecnologico biomedicale. Regione prosegue così l’importante percorso per il rafforzamento e il potenziamento degli ospedali, contribuendo in modo importante anche in Brianza. Una risposta concreta verso i cittadini per mantenere la sanità lombarda all’altezza delle aspettative e punto di riferimento per l’intero Paese”.