È Pablo Mauricio Ingelmo il responsabile della nuova struttura dipartimentale di Terapia del Dolore e Medicina Palliativa Pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, si unisce anche come professore associato di Anestesia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Si tratta di un ritorno in città.

Laureato nel 1988 all’università di Buenos Aires, esperienza e formazione internazionale, dal 2013 ha diretto e sviluppato il Centro di Dolore Complesso Pediatrico della McGill University di Montreal, in Canada, dopo aver trascorso sei anni (2006-2012) all’Ospedale San Gerardo, contribuendo allo sviluppo dell’Unità Semplice di Anestesia e Terapia del Dolore Pediatrico.

«È un grande onore per me tornare a casa e lavorare presso l’Irccs Fondazione San Gerardo dei Tintori e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – sottolinea Pablo Mauricio Ingelmo – Sono stato chiamato a contribuire all’avvio di una rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche (RTD-CPP), in sinergia con il territorio circostante e gli sviluppi regionali in questo ambito. Con le attività di ricerca che hanno contraddistinto la mia carriera, mi impegnerò ad incrementare l’attività scientifica dell’ospedale, migliorando le cure per i bambini con condizioni di dolore complesso e quelli in situazioni di fragilità. Sono felice di poter condividere la mia esperienza anche nella formazione degli studenti di Medicina, degli specializzandi e dei dottorandi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ringrazio sinceramente i vertici dell’Irccs Fondazione San Gerardo dei Tintori e dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per avermi offerto l’opportunità di far parte di questo straordinario progetto».

Ospedale di Monza: Pablo Ingelmo alla guida della nuova Terapia del dolore pediatrica, il curriculum

Ingelmo in Argentina a fine anni ’90 ha fondato due centri di terapia del dolore per adulti e un centro pediatrico. Alla McGill University di Montreal ha

trasformato il servizio di cura del dolore, istituito laboratori di ricerca, programmi di fellowship e corsi di educazione sul dolore pediatrico. Nella sua attività anche studi innovativi su dolore dato da una disfunzione del sistema nervoso e terapie per pazienti con epidermolisi bollosa (malattia genetica ereditaria, rara e invalidante). Recentemente ha diretto il programma internazionale “Pain in Space”, in collaborazione con cinque università nordamericane e canadesi, la Nasa, la Iss e Axiom Space, studiando le conseguenze della vita nella Stazione spaziale internazionale sui modelli di transizione del dolore acuto al cronico, con un focus sulle applicazioni cliniche per bambini affetti da dolore complesso.