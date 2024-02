“Stella della Fondazione Trapianti” all’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza da parte di Fondazione Trapianti Onlus in collaborazione con Regione Lombardia per i risultati ottenuti nel 2023.

Ospedale di Monza: Stella della Fondazione trapianti per l’attività del 2023, i numeri del San Gerardo

È stato un anno in cui in tutta la Lombardia il numero dei donatori totali è ulteriormente aumentato rispetto all’anno precedente, “crescendo percentualmente più della media nazionale e consolidando l’attività di donazione di organi in tutte le sue modalità” commenta la struttura monzese.

Il San Gerardo ha chiuso con 22 donazioni multiorgano e multitessuto, anche grazie all’implementazione del percorso di donazione a cuore fermo oltre alle donazioni derivanti da accertamenti con criteri neurologici; 7 donazioni di solo multitessuto, 268 cornee prelevate e 7 donazioni di tessuto muscolo scheletrico da donatore vivente sottoposto a interventi ortopedici.

Ospedale di Monza: Stella della Fondazione trapianti per l’attività del 2023, “riconoscimento del pluriennale impegno”

“L’attività svolta dall’IRCCS San Gerardo ha permesso di ottemperare agli obiettivi regionali richiesti alle strutture sanitarie anche nell’ambito della donazione di organi e tessuti, tematica sempre più oggetto di attenzione ed interesse nazionale, per il crescente numero di cittadini bisognosi di un trapianto d’organo o tessuto”, scrive la Fondazione Irccs in una nota.

La “Stella della Fondazione Trapianti” è quindi l’ufficiale riconoscimento “del pluriennale impegno nello sviluppo della cultura della donazione e dell’attività di trapianto di organi e tessuti” della struttura monzese.