Addio a Luciano Gattinoni, ex primario a Monza e luminare di anestesia e rianimazione

È morto a 79 anni a Gottingen, in Germania, dove era guest professor nella locale università, Luciano Gattinoni, già primario del servizio di anestesia e terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Sono in molti a ricordarlo per la sua competenza e la sua grande professionalità. Non solo in città ma anche in Italia e in Europa. In particolare, Gattinoni, insieme al suo staff, ricevette gli elogi della famiglia dell’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, morto nel 2017. Nel novembre 1991 l’allora 26enne Peter, figlio del capo del governo della Germania, aveva avuto un gravissimo incidente stradale in Veneto e fu trasportato al San Gerardo che disponeva di una terapia intensiva avanzata. Il giovane si salvò grazie alle cure dell’equipe medica diretta da Gattinoni.

Il cancelliere, che soggiornò a Monza all’Hotel de La Ville, sottolineò “una competenza e un calore che non aveva mai ricevuto altrove”, assegnò a Gattinoni un’onorificenza e accelerò la procedura “per merito” per concedergli la cittadinanza tedesca.

All’ex primario monzese (originario di Milano dove è stato premiato con l’Ambrogino d’oro) si deve anche l’introduzione della tecnica della pronazione dei pazienti con insufficienza respiratoria per migliore l’ossigenazione dei polmoni. Una tecnica che si rivelò molto efficace durante la pandemia da Covid. È stato, inoltre, uno dei padri dell’Ecmo, la macchina cuore-polmoni.

Oltre ad essere stato un docente universitario, Gattinoni ha presieduto la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti).

Alla medicina affiancava un’altra passione, quella per la musica. Insieme a tre compagni del liceo Carducci di Milano negli anni ’60 aveva fondato il gruppo musical dei Mnogaja Leta Quartet capace di spaziare dal gospel alla musica popolare lombarda.