“Ridere per sorridere” recita il titolo dello spettacolo di cabaret in programma giovedì sera alle 20.45 al teatro Manzoni organizzato da Abio Brianza, l’associazione per il bambino in ospedale. Risate e sorrisi per stare bene e far stare bene gli altri. Infatti, i proventi dell’iniziativa saranno destinati al progetto “Giardino terapeutico”, uno spazio verde dedicato al benessere fisico, mentale e sociale dei pazienti della Neuropsichiatria infantile della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori.

Monza: cabaret al Manzoni per il giardino terapeutico di Abio Brianza, chi c’è in scena

Sul palco del teatro, introdotti dal presentatore Riky Bokor, i comici Francesco Scimeni, Max Pieriboni, Margherita Antonelli, Alessandro Bianchi e Scintilla.

Monza: cabaret al Manzoni per il giardino terapeutico di Abio Brianza, 67 volontari per i bambini ricoverati

«Abio Brianza – spiega la presidente Susanna Bocceda – è felice di poter promuovere un progetto che migliorerà sensibilmente la permanenza degli adolescenti in cura nella Neuropsichiatria Infantile monzese. La trasformazione di un giardino in un “luogo di cura” rappresenta per la nostra associazione un risultato importante, un raggiungimento degli obiettivi statutari che ci richiamano all’umanizzazione dell’ospedale».

Abio Brianza opera in questo reparto da oltre vent’anni. Attualmente sono 67 i volontari distribuiti su quindici turni settimanali di tre ore che si svolgono al mattino, al pomeriggio e in orario serale. «I momenti di gioco e i laboratori che svolgiamo permettono ai ragazzi di trascorrere in modo più sereno il tempo vissuto in reparto» sottolinea la presidente. L’intervento riguarderà il giardino già esistente di circa 750 metri quadrati.

Monza: cabaret al Manzoni per il giardino terapeutico di Abio Brianza, le evidenze scientifiche per sostenere il progetto

«Il progetto è stato sviluppato partendo da evidenze scientifiche – riprende Bocceda – e ha coinvolto operatori e pazienti in un processo di progettazione partecipata. In questo modo è stato possibile individuare gli elementi essenziali da inserire a sostegno delle attività da svolgere».

La vegetazione, come evidenziato dalla letteratura scientifica, svolge un ruolo essenziale per il benessere delle persone. Per questo, nel giardino sono previste sia specie arboree che arbustive ed erbacee, in generale numerose specie differenti, in modo da stimolare i cinque sensi e avere elementi di interesse e colore in tutte le stagioni. La presenza di aree a prato esposte al sole e di zone ombreggiate consentirà di trovare le condizioni climatiche migliori per ciascuno. I percorsi saranno realizzati in materiale drenante per combinare sostenibilità ambientale e possibilità di utilizzo da parte di tutti con la scoperta dei diversi angoli del giardino. Nel giardino sarà possibile svolgere attività e di gruppo e di giardinaggio.