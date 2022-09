Serie A: Monza-Juve, sabato casse aperte per gli ultimi biglietti

Biglietteria aperta sabato all’U-Power Stadium per gli ultimi biglietti di Monza-Juventus, in programma domenica 18 settembre alle 15 per la settima giornata della Serie A.

Serie A: orari e costi

Gli orario sono sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10, disponibili solo pochi tagliandi di Tribuna Ovest da 200 euro (100 euro il ridotto Under 18).

Esauriti i settori Curva Sud, Tribuna Est Primo Livello, Tribuna Est Secondo Livello e Settore Ospiti.

I biglietti disponibili sono in vendita anche online.

Serie A: attenzione alla viabilità

Monza-Juve richiamerà più di diecimila persone allo stadio (erano state quasi 12mila per Monza-Atalanta), massima attenzione alle modifiche della viabilità previste fin dalle 11 del mattino di domenica.