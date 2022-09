Serie A: Monza-Juve verso il tutto esaurito, attenzione alla viabilità dalle 11 di domenica

La partita va verso il tutto esaurito: per Monza-Juventus, settima giornata di Serie A che si gioca domenica all’U-Power Stadium (ore 15), sono rimasti pochi in biglietti in Tribuna Ovest secondo quanto comunicato dalla società al costo di 200 euro l’intero e 100 il ridotto.

Serie A, Monza-Juve: modifiche e limitazioni dalle 11 di domenica 18 settembre

È già pronto invece il piano viabilità che prevede, visto il grande afflusso di tifosi, di modifiche a traffico e sosta fin dal mattino di domenica. Con limitazioni già approntate, come nel caso del parcheggio dell’Arena che si presenta recintato.

Dalle 11 di domenica, e fino al termine del deflusso dallo stadio, è vietata la circolazione nell’area di parcheggio prospiciente lo stadio lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley.

Serie A, Monza-Juve: divieti e viabilità

È vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, è vietata la circolazione lungo via Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi verso il parcheggio di via della Guerrina, è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Tognini, di viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi; di viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud.

La viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata normalmente utilizzata per il transito in direzione nord, nella quale viene istituito il doppio senso di circolazione.

Serie A, Monza-Juve: viale Sicilia

È vietata la circolazione lungo viale Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Modigliani: la viabilità in direzione ovest (centro città) sarà garantita lungo la semicarreggiata sud (normalmente utilizzata per il transito direzione est) nella quale viene istituito il doppio senso di circolazione.

All’intersezione con viale Sicilia viene istituito l’obbligo di svolta a destra per chi arriva da via Modigliani; svolta a sinistra o proseguire dritto da via Zuccoli. In viale Sicilia, all’intersezione con via Modigliani, c’è obbligo di svolta a sinistra.

È vietata la circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi (a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa e Thermo Fisher Scientific di turno nella fascia oraria della manifestazione).

Serie A, Monza-Juve: obblighi di svolta

In via Modigliani, in ambo i sensi di marcia, all’intersezione con via della Guerrina c’è l’obbligo di proseguire diritto o di svoltare in via della Guerrina per via Correggio; in via della Guerrina, provenienti da via Correggio, all’intersezione con via Modigliani c’è l’obbligo di svolta a destra e/o a sinistra. In via don Valentini, all’intersezione con via della Guerrina, c’è l’obbligo di svolta a destra; in via de Chirico, all’intersezione con via della Guerrina, c’è l’obbligo di svolta a sinistra; in viale Stucchi, all’intersezione con via della Guerrina, c’è l’obbligo di proseguire diritto.

È vietata la circolazione lungo via Nievo, nel tratto tra l’intersezione con via Kullmann, Modigliani e Stucchi.

I veicoli in via Kullmann, all’intersezione con via Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; in via Cantalupo, all’intersezione con via Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; in via Poliziano, all’intersezione con via Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a

destra.

Serie A, Monza-Juve: viale Stucchi dalle 16.30

Attenzione perché dalle 16.30, cioè dopo il triplice fischio, è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia con viale Libertà; è vietata la circolazione lungo viale Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Modigliani.