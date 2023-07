Serie A: Cragno al Sassuolo, al Monza arriva Valentin Carboni

Un saluto e un benvenuto, anzi “bienvenido”, nel sabato dell’Ac Monza.

Serie A: il portiere Cragno al Sassuolo a titolo temporaneo

Il saluto è per il portiere Alessio Cragno che si trasferisce al Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con opzione per l’acquisizione definitiva. Per l’ex Cagliari è l’occasione per ritrovare minuti e gioco.

Serie A: l’attaccnante Valentin Carboni al Monza

Le porte di Monzello si sono aperte invece all’attaccante Valentin Carboni, in arrivo dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Classe 2005, nato a Buenos Aires, in biancorosso ritrova il fratello Franco, difensore della squadra di Palladino, e il padre Ezequiel, allenatore dell’Under 17.

Serie A: il curriculum di Valentin Carboni

Acquistato nel 2020 dall’Inter (arrivato in Italia a Catania a 14 anni), ha brillato nel Settore Giovanile fino al debutto in prima squadra nell’ottobre 2022 contro la Roma. Ha esordito anche in Champions League, contro il Bayern Monaco. Nella stagione 2022/23 ha collezionato altre quattro presenze in Serie A.

In possesso sia della cittadinanza argentina sia di quella italiana, ha militato sia nell’Under 17 azzurra (11 presenze) sia nella Nazionale maggiore argentina, inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale in Qatar.