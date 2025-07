Calcio: Monza batte Albinoleffe nella quarta amichevole, finisce 2-0

Il Monza supera per 2-0 l’Albinoleffe al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello e centra la quarta vittoria in altrettante amichevoli a luglio. A segno Domanico e Ballabio con un gol per tempo.

Calcio: Monza batte Albinoleffe nella quarta amichevole, occasioni e gol

Monza subito avanti e occasione per Colpani dopo un solo minuti: la conclusione potente finisce sul palo. Al 7′ sono gli ospiti a provarci, ma Pizzignacco si oppone. La sfida si sblocca al 11’: il Monza si porta in avanti sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Domanico che salta più in alto di tutti.

Poi occasioni per Ganvoula, Colombo, ancora Colpani, Caprari, Birindelli. Un Monza in avanti che trova il raddoppio al 79′ con Ballabio servito in area da Petagna.

Calcio: Monza batte Albinoleffe nella quarta amichevole, la formazione

La formazione schierata da mister Paolo Bianco: Pizzignacco (dal 70’ Mazza), Lucchesi (dal 70’ Ballabio), Izzo (dal 46’ Carboni), Caprari (dal 56’ Maric), Obiang, Domanico (dal 46′ Brorsson), Colpani (dal 56’ Mota), Ganvoula (dal 56’ Petagna), Capolupo (dal 63’ Birindelli), Colombo (dal 46’ Sardo), Ciurria (dal 63’ Martins).