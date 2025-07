Calcio: la nuova proprietà Usa del Monza è in città, anche l’incontro in Comune

Brandon Berger e Lauren Crampsie sono arrivati in Italia. Dopo l’acquisto del Monza da parte di Beckett Layne Ventures, fondo statunitense specializzato in investimenti nel campo dell’intrattenimento e alla prima avventura nel mondo del calcio europeo, si tratta della prima visita ufficiale dei nuovi proprietari in città.

Calcio: la nuova proprietà Usa del Monza è in città, prime visite a Monzello, stadio e Gernetto

Nel programma di questi giorni di conoscenza delle strutture, dell’ambiente e del territorio, ci sono state visite al centro sportivo di allenamento e base logistica del club di Monzello, allo U-Power Stadium, l’arena biancorossa ristrutturata con ingenti investimenti da parte di Fininvest nei suoi sette anni di gestione, e anche a Villa Gernetto, sede del ritiro della prima squadra che ormai da un paio di settimane sta preparando il debutto in Serie B dopo la retrocessione della scorsa stagione.

E non è mancata la tappa in municipio, mercoledì mattina, per incontrare il sindaco Paolo Pilotto, esattamente come avevano fatto Adriano Galliani (presente anche in questa occasione) e l’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino a inizio mese, all’indomani della cessione delle quote al fondo stelle e strisce. Quello dell’ad un colloquio cordiale e amichevole, in cui si parlò del presente e del futuro della squadra, ma anche del rapporto con la città e di tutti gli investimenti fatti sul territorio, per le strutture e per la radicazione del club, all’interno di una “collaborazione consolidata, leale e fruttuosa”, nella definizione del primo cittadino.

Esattamente gli stessi obiettivi palesati dalla nuova proprietà americana. Durante l’incontro in cui si sono presentati i nuovi proprietari insieme all’advisor Mauro Baldissoni, l’avvocato romano che si è occupato di curare la trattativa con la famiglia Berlusconi, in un clima disteso e ricco di buoni auspici, Berger e Crampsie hanno confermato la volontà di mantenere ottimi rapporti con il Comune e di proseguire insieme sulla strada della crescita del club.

I volti nuovi di casa Monza si stanno affacciando per la prima volta in questi giorni alla nuova struttura. Sono sbarcati in Italia a inizio settimana e hanno iniziato a familiarizzare con dipendenti e ambiente, portando una ventata d’entusiasmo. Non è la prima esperienza lavorativa all’interno di una realtà sportiva, visto che entrambi hanno contribuito alla ristrutturazione del reparto marketing del Chelsea, recente campione del Mondo per club. Anche se da proprietari cambia tutto, le intenzioni iniziali sembrano buone, quanto meno nel cercare di valorizzare la società.