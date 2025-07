Calcio, Ac Monza: 4-1 nella prima amichevole col Collina d’Oro, ecco com’è andata

Prima apparizione del nuovo Monza di mister Paolo Bianco. Sabato pomeriggio a Monzello i ritmi non possono essere altissimi, per la prima settimana di lavoro, ma la volontà di condurre il gioco, come preannunciato in sede di presentazione, è ben espressa. La forma arriverà, le idee dovranno essere confermate su altri palcoscenici. Con il Collina d’oro finisce 4-1 e per il momento va bene così.

La formazione. Indisponibili Birindelli e Colombo per riposo precauzionale, oltre ai soliti noti Pessina, Ganvoula, Galazzi, Bakhoune, Zeroli, Antov e Lucchesi appena arrivato dalla Fiorentina via Reggiana, Bianco pesca nella primavera e lancia dall’inizio Capolupo sulla sinistra.

Il resto della formazione iniziale è quello più o meno atteso, prima che il mercato possa aver avuto tempo di stravolgere il gruppo. Thiam in porta, Brorsson-Izzo-Carboni terzetto difensivo, Ciurria e Capolupo larghi, Obiang e Sardo centrali, con Colpani e Caprari alle spalle di Mota Carvalho. Si va in continuità con l’allenamento a porte aperte di una settimana fa.

Calcio, Ac Monza: 4-1 nella prima amichevole col Collina d’Oro, note tecniche e tattiche

Note tecnico, tattiche e emozionali: Obiang è già leader del centrocampo e si fa sentire anche vocalmente. Thiam è fisicamente imponente e mette sicurezza a tutti. Sardo non è propriamente un mediano, più una mezzala d’inserimento che non un creatore di gioco. Per il livello Izzo è illegale, semplicemente non può essere sorpassato. Migliora la forma di Keita, che spesso cerca e sporadicamente trova qualche spunto brillante. Fondamentale per il gioco l’appoggio sul centravanti, senza di quello e senza gli uno contro uno diventa difficile creare pericolosità.

Calcio, Ac Monza: 4-1 nella prima amichevole col Collina d’Oro, il primo gol firmato Colpani

In avvio il Monza passa anche in svantaggio su calcio d’angolo ma l’arbitro annulla tutto per un’infrazione. Il primo gol della nuova stagione lo segna invece Colpani, su punizione guadagnata al limite da Mota Carvalho. Il mancino che piace in Serie A, prende la mira e beffa il portiere sul suo palo.

Sul possesso palla non si discute, sempre biancorosso. Anche perché il livello degli avversari è il quarto in Svizzera. Uno come Mota è sostanzialmente imprendibile e su una serpentina centrale libera Sardo per l’inserimento vincente del 2-0. Poi Josipovic si prende la scena con un siluro dai 30 metri pressoché imparabile. Bravo lui.

Calcio, Ac Monza: 4-1 nella prima amichevole col Collina d’Oro, i cambi nella ripresa

Nella ripresa entra Pizzignacco in porta e davanti vanno Maric e Keita per Colpani e Mota, con l’ivoriano riferimento centrale. C’è spazio anche per Martins, Petagna, Forson, Domanico, Zanni e Ballabio, in ordine di ingresso scaglionato. Petagna trasforma un rigore con la fascia di capitano al braccio e in generale, pur appesantito, non gioca nemmeno male.

Calcio, Ac Monza: 4-1 nella prima amichevole col Collina d’Oro, Maric e i consigli del pubbico

Chiude i conti Maric, dopo un simpatico scambio di battute con il pubblico che lo invitava a giocare più avanti. Lui ricorda che in panchina c’è un allenatore che decide, ma si porta comunque in area, la butta dentro e ringrazia la tribuna per il consiglio.

Calcio, Ac Monza: 4-1 nella prima amichevole col Collina d’Oro, Curva Pieri assente

A proposito dei tifosi, pubblico presente, per quanto consenta la tribunetta di Monzello, ma non c’è la curva. Che probabilmente non si farà vedere prima degli appuntamenti ufficiali di agosto o magari direttamente dopo la presentazione ufficiale della nuova società. Il primo test della stagione si chiude con un 4-1 nel predominio del gioco ma anche nel divario tra le squadre.

Calcio, Ac Monza: 4-1 nella prima amichevole col Collina d’Oro, la prossima è con la Giana

Prossima partita con la Giana giovedì 24 luglio e necessariamente si alzerà il livello.

