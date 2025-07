Determinazione. Se si potesse descrivere Paolo Bianco con una sola parola, sarebbe sicuramente determinazione. Il nuovo allenatore del Monza, incaricato ad inizio giugno e al lavoro sul campo da inizio luglio, ha già attraversato un cambio di proprietà e si appresta a guidare una squadra scottata da una retrocessione dolorosa. Si è presentato ufficialmente mercoledì mattina.

Calcio, il ds Nicolas Burdisso alla conferenza stampa sul closing e la società

Nelle file dietro della sala conferenze dell’U-Power Stadium il collegamento con Beckett Layne Ventures, Mauro Baldissoni, al fianco del nuovo tecnico il direttore sportivo Nicolas Burdisso, che ha introdotto tanti dei temi dibattuti in questi giorni.

«Come tutti sanno siamo in un periodo di transizione e dobbiamo rispettare le tempistiche in attesa del closing, poi spiegheremo il nostro progetto. Anche per me, essere in questa città, oggi, significa tantissimo. Per noi il mister è stato una scelta, una scoperta, per conoscere le sue idee e condividere con lui il nostro progetto e pensiamo sia la persona giusta per portarlo avanti. L’obiettivo a breve termine è costruire una squadra per tornare in Serie A il prossimo anno. Lavoriamo da tanto tempo e in questo momento stiamo solo pensando a costruire una rosa, una squadra, che possa rispecchiare le nostre ambizioni».

Calcio, mister Paolo Bianco prende in mano il Monza: i ringraziamenti e i maestri

Bianco per prima cosa ringrazia: «Galliani, Bianchessi e Floccari per avermi scelto e la nuova proprietà per avermi confermato. Non era scontato. C’è stato un momento in cui non sapevamo come sarebbe andata, ma ci siamo trovati e abbiamo subito iniziato a lavorare insieme. È stato un vero interrogatorio, ma è bello avere dei dirigenti con i quali parlare di calcio approfonditamente. Sia io, che il mio staff tecnico, che la nuova proprietà siamo molto ambiziosi. Il club ha un obiettivo importante: riportare il Monza più in alto possibile».

Bianco è un allenatore legatissimo al lavoro di campo. «A 25 anni, ancora calciatore, ho sentito la spinta a diventare allenatore mentre lavoravo con Marco Giampaolo. Da Di Francesco, dall’anno della vittoria della Serie B con il Sassuolo, ho preso molto sotto il profilo dell’identità. Come non citare De Zerbi e la sua voglia di fare calcio. Ma anche Allegri. Lo sento spesso, anzi è stato lui ad avvisarmi che mi avrebbe chiamato Galliani. Da lui prendo l’idea di voler sempre un posto di lavoro positivo».

Calcio, mister Paolo Bianco prende in mano il Monza: la Serie B e l’impatto con Monzello

Uno sguardo anche alla futura Serie B. «Però è presto, c’è ancora tutto il mercato. Non ho ancora individuato le rivali, manca ancora troppo all’inizio, la mia mente è orientata a preparare i giocatori sotto contratto e speriamo di esseri anche noi nelle posizioni che contano. A Monza ci sono tutte le condizioni per fare bene, strutture, ambiente, società. Quando siamo entrati a Monzello con lo staff ho esclamato “wow”. Non abbiamo scuse». Comincia così l’avventura di Paolo Bianco nel nuovo Monza stelle e strisce.

Calcio, mister Paolo Bianco prende in mano il Monza: le prime parole