Calcio, quando il Monza in campo: sì Inter, no Milan e Trofeo Berlusconi

Inter sì, Milan no. Dopo la scorpacciata di grandi nomi del passato, non ci sarà doppietta milanese nel pre-campionato del Monza.

L’atteso Trofeo Berlusconi, voluto dalle due società che in vita sono stati gli amori calcistici del fu presidente, quest’anno non si disputerà.

Era stato messo in calendario nella settimana esattamente prima dell’inizio dei campionati, ma alla fine, per congestione dei rispettivi programmi, è stato accantonato. Per il 2025, salvo clamorosi quanto improbabili recuperi nel corso dell’autunno, il torneo dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi e prima ancora del padre Luigi non si giocherà.

Calcio, quando il Monza in campo: la Coppa Italia e l’Inter

I rossoneri saranno impegnati dal 23 luglio nella tournée in Asia e poi ad inizio agosto in quella in Gran Bretagna, che dovrebbe concludersi il 10 con il probante test in casa del Chelsea. Successivamente, proprio come il Monza, avranno già l’impegno di Coppa Italia con il Bari il 17 agosto, stessa data in cui il Monza incrocerà la strada del Frosinone, ex squadra di Paolo Bianco.

L’appuntamento è in programma alle 18 all’U-Power Stadium. Se non ci sarà quella che sarebbe potuta diventare una stupenda tradizione, ma che rischia concretamente di saltare per sempre dopo solo due edizioni ufficiali del nuovo formato, è già stata confermata invece l’amichevole con l’Inter, andando a rinnovare i buoni rapporti che intercorrono tra le due società, amplificati ora dall’arrivo di Burdisso come direttore sportivo.

Per i nerazzurri sarà di fatto l’ultimo appuntamento estivo prima del campionato, nei giorni prima di Ferragosto, prendendosi il dovuto margine sull’impegno di Coppa Italia.

Calcio, quando il Monza in campo: l’allenamento aperto, il primo test

Ma occasioni di vedere in azione il nuovo Monza di Paolo Bianco ci saranno anche prima. Venerdì allenamento aperto all’U-Power Stadium, e già nel fine settimana del 19/20 luglio la squadra sarà in campo per il primissimo test. In quel giorno si avranno le prime reali indicazioni tattiche sull’impostazione che vorrà dare il tecnico di nuova nomina alla rosa che cercherà di dare l’assalto alla Serie B per una pronta risalita al piano di sopra.

Nel mezzo ci saranno una serie di amichevoli di prestigio e livello diverso, per un approccio convinto alla categoria, in grado di dare la necessaria spinta positiva iniziale obbligatoria per un campionato di anno in anno sempre più difficile come la cadetteria.

Tanto per fare un esempio, la grande concorrente del Monza, il Palermo, ha già messo in programma una sfida al Barbera con niente di meno che il Manchester City, giusto per mettere in chiaro le intenzioni ancora prima che la stagione prenda il via