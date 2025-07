Inizia la stagione del nuovo Monza, ma la Curva mette il primo paletto: con una nota di giovedì pomeriggio, la Curva Pieri fa sapere che diserterà l’allenamento aperto di venerdì mattina all’U-Power Stadium. Il motivo sta, spiegano, nel silenzio con cui la nuova proprietà americana è arrivata.

Calcio: la Curva Pieri non va all’allenamento aperto del Monza, la comunicazione dei tifosi

“Apprendiamo dal sito internet dell AC Monza che nella giornata di domani si terrà un allenamento presso lo stadio – scrivono gli ultras – Non essendoci stata ancora nessuna dichiarazione e presentazione del programma relativo alla stagione 2025/26 da parte di Beckett Layne Ventures e/o chi per esso, non ritieniamo opportuno presenziare in tale occasione. Non ci presentiamo a chi non si presenta!“.

Calcio: la Curva Pieri non va all’allenamento aperto del Monza, la cessione della società

L’ufficialità della cessione della società all’americana Beckett Layne Ventures di Brandon Berger, rappresentato da Mauro Baldissoni e con Nicolas Burdisso come nuovo direttore sportivo, è dell’1 luglio 2025. Finora, all’indomani della vendita, c’è stato un incontro in municipio a Monza tra il sindaco Pilotto e il suo vice Longoni con Adriano Galliani e Danilo Pellegrino, volto della vecchia gestione ancora in rappresentanza della società.

A quanto si è appreso una conferenza stampa di presentazione dovrebbe essere in programma per la prossima settimana.