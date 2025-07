Calcio, Ac Monza: quattro amichevoli a Monzello, il 19 luglio col Collina d’Oro a porte aperte

Quattro amichevoli per il Monza di Paolo Bianco in calendario a luglio, tutte in casa. La prima uscita è in programma sabato 19 luglio a Monzello con gli svizzeri del Collina d’Oro. Fischio d’inizio alle 18 a porte aperte, con accesso consentito al pubblico previa registrazione sulla piattaforma della società (aspettando la conferma) e fino a esaurimento dei posti disponibili al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi.

Per entrare sono necessari il documento di identità valido e l’email di conferma.

Calcio, Ac Monza: le altre amichevoli di luglio

Gli altri test in programma sono la Giana Erminio il 24 luglio, con l’Alcione il 29 luglio, con l’Albinoleffe il 30 luglio.