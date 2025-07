Calcio, Ac Monza: fissata la presentazione di mister Paolo Bianco. E parte la campagna abbonamenti

Uno dei momenti che i tifosi aspettavano, e che ha portato la Curva Pieri a disertare il primo allenamento aperto del nuovo Monza, sta per arrivare. La società biancorossa che a inizio luglio ha annunciato il passaggio da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures – che ha deciso di rinviare tutti i convenevoli al momento del closing, a fine estate – ha messo in agenda il primo appuntamento ufficiale: mercoledì 16 luglio, all’U-Power Stadium, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Paolo Bianco.

È la prima occasione per presentarsi per protagonisti chiamati a Monza per partecipare al campionato di Serie B.

Calcio, Ac Monza: apre la campagna abbonamenti Ovunque Sarai

L’Ac Monza annuncia anche la campagna abbonamenti, al via martedì 15 luglio alle 12 con una fase di prelazione di una settimana per i rinnovi fino alla mezzanotte lunedì 21 luglio. Il claim della campagna abbonamenti per la stagione 25/26 del campionato Serie BKT è “Ovunque sarai” (un testo che Irama ha portato a Sanremo).

Le tessere – dai 110 euro della curva sud Under 18 (100 in prealzione) ai 550 euro (500 in prelazione) della Tribuna Gold centrale – comprendono le 19 gare casalinghe del campionato di Serie BKT. Escluse le partite interne di Coppa Italia Frecciarossa e gli eventuali Playoff o Playout, per i quali gli abbonati potranno godere di condizioni di vendita biglietti agevolate. Il settore Tribuna Est – Secondo Livello resterà chiuso e non sarà pertanto disponibile per l’acquisto in abbonamento.