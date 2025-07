Fissata la data dell’amichevole di lusso: Monza-Inter si gioca all’U-Power Stadium martedì 12 agosto con fischio d’inizio alle 21. Sarà già l’ultimo test per la squadra di mister Paolo Bianco prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia.

Calcio: Monza-Inter all’U-Power Stadium il 12 agosto, ultimo test prima della Coppa Italia

Domenica 17 agosto il Monza sfiderà in casa il Frosinone Calcio, ex squadra di mister Brianco, per i trentaduesimi di finale. Si gioca alle 18. Chi vince affronterà una tra Cagliari e la vincente tra Virtus Entella-Ternana, impegnate domenica 10 agosto nel turno preliminare.

Calcio: Monza-Inter all’U-Power Stadium il 12 agosto, le altre amichevoli

Prma dell’Inter i biancorossi hanno altre tre amichevoli: con la Giana Erminio il 24 luglio, con l’Alcione il 29 luglio, con l’Albinoleffe il 30 luglio. Sabato 19 luglio prima uscita con gli svizzeri del Collina d’Oro (4-1).