Il calvario di Matteo Pessina pare alla fine. Dopo più di otto mesi di assenza dai campi da gioco, il capitano del Monza torna in campo titolare nell’undici che, alle 17.30 di martedì 29 luglio, all’U-Power Stadium sfida in amichevole l’Alcione di Milano.

Monza Alcione Pessina ingresso in campo

Calcio, Ac Monza: c’è capitan Pessina contro l’Alcione, fuori dal 10 novembre e operato

Il figlio della città, come l’ha chiamato mister Bianco il giorno della presentazione, è fuori dal 10 novembre, dalla sfida casalinga con la Lazio. Peraltro in quell’occasione era già infortunato, ma volle provare la gamba per capire a che punto fosse il recupero. Fu il colpo di grazia. Si decise per la terapia conservativa, dunque di aspettare quattro mesi e provare il rientro. Tra febbraio e marzo aveva tentato il riavvicinamento, ma l’8 marzo, con l’Inter, a San Siro, si è capito che le cose non stavano funzionando a dovere. Lì la decisione di operarsi e altri quattro mesi per il recupero.

Calcio, Ac Monza: c’è capitan Pessina contro l’Alcione, tante le voci di mercato

Questa volta efficace, visto che proprio come preannunciato è tornato disponibile in occasione della preparazione estiva. Finalmente, nonostante le tante voci di mercato o forse proprio per quelle, il capitano torna al centro del rettangolo verde, nella speranza che possa anche essere al centro del progetto di pronta risalita in Serie A, lui che per tutti questi mesi è dovuto rimanere impotente a bordo campo ad incitare i compagni a non mollare mai nella peggiore delle situazioni, quella di una retrocessione senza poterci fare nulla.