Verso Monza-Torino, Nesta: “Pessina in panchina, ci dà entusiasmo”

Matteo Pessina che torna in panchina “non sarà a disposizione ma la sua presenza ci dà entusiasmo”. Mister Alessandro Nesta dà la carica al suo Monza: “Cerchiamo stimoli in ogni piccola cosa” ha detto l’allenatore biancorosso alla vigilia della sfida di domenica 2 marzo con il Torino, atteso all’U-Power Stadium. Infortunato da novembre, il capitano sembra quindi vicino al rientro per affrontare le ultime giornate di campionato e la rincorsa alla salvezza.

“Giocatori come Pessina e Roberto Gagliardini stanno accelerando, daranno fiducia anche ai più giovani, questa sarà una cosa importante per noi”. “Dobbiamo entrare in campo con più personalità” ha aggiunto facendo riferimento alla partita persa malamente contro la Roma: “Siamo stati molli e arrendevoli, non accetterò più partite così. Ora affronteremo squadre alle quali possiamo dare fastidio e ci dobbiamo provare, altrimenti è finita” ha detto.

E a proposito dei granata Nesta aggiunge: “Oggi è una quadra diversa da quella che abbiamo affrontato all’andata, ha fisicità in difesa, gente forte in mezzo al campo e profondità in attacco. Allora erano in un momento non positivo, c’era l’opportunità di vincere e non ci abbiamo provato“.

Ha anche commentato la visita a Monzello del ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti: “Non era programmata – ha detto Nesta – E’ venuto e mi ha dato consigli dopo avermi visto triste e arrabbiato in sala stampa dopo la sconfitta con la Roma, è stato super”.