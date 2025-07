Calcio: terza vittoria per l’Ac Monza, ritorno con gol per Pessina

Ritorno in campo con gol (su rigore) per Matteo Pessina e terza vittoria in amichevole per il Monza nel cammino di preparazione alla prossima Serie B. All’U-Power Stadium martedì pomeriggio, di fronte a 2mila tifosi, i biancorossi con la maglia nera del third kit che richiama l’Autodromo nazionale hanno superato l’Alcione Milano per 2-0.

Calcio: terza vittoria per l’Ac Monza, lo zampino del capitano nelle due azioni gol

In entrambe le azioni da gol c’è lo zampino del capitano, tornato in campo dopo un’assenza di otto mesi per infortunio e delicato recupero: al 5′, alla prima occasione, ha fatto partire un traversone di sinistro di prima intenzione, addomesticato da Mota e concluso in rete da Maric; al 35′ ha realizzato il rigore procurato da Martins spiazzando il portiere avversario.

Calcio: terza vittoria per l’Ac Monza, buoni spunti e protagonisti

Per la formazione del tecnico Paolo Bianco buone conferme di quanto evidenziato nelle prime due amichevoli (contro Collina d’Oro e Giana Erminio) tra intensità fin dai primi minuti di gioco, costruzione dal basso, connessione tra i reparti per creare occasioni in avanti.

Nel primo tempo in evidenza anche Birindelli, Mota, Keita. Al 27′ applausi per Thiam per due super parate prima su Lopes da distanza ravvicinata e poi su Morselli dalla distanza.

Nella ripresa al 52’ un’azione Maric-Mota-Birindelli sfuma di poco e nega il terzo gol.

Diversi sono i cambi effettuati nel corso del secondo tempo per i brianzoli: da Obiang a Sardo, Lucchesi, Colpani, Caprari, Ciurria, Petagna, Capolupo, Sorrentino, Domanico sino ad Albè.

Calcio: terza vittoria per l’Ac Monza, mercoledì 30 a Monzello c’è l’Albinoleffe

Mercoledì 30 luglio di nuovo in campo alle 17.30: per l’AC Monza c’è l’U.C. Albinoleffe al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello.