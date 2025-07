Qualche giorno in Brianza per l’ex Milan Kessie, Demiral (ex Atalanta), Mahrez arrivato in Arabia dopo una carriera in Inghilterra tra Leicester e Manchester City. I giocatori con Al-Ahli Saudi FC, che milita nella massima serie del campionato saudita, si sono allenati al centro sportivo monzese Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello come tappa del ritiro estivo in Europa e in preparazione alla Como Cup.

Calcio: una tappa del ritiro a Monzello per l’Al-Ahli Saudi FC, squadra alla Como Cup

La squadra araba ha chiuso la partecipazione alla prima edizione della manifestazione sul lago con due sconfitte, per 3-1 contro il Como e per 6-4 ai rigori nella “finalina” col Celtic. Il Como ha poi vinto il trofeo (3-0 con l’Ajax).

Calcio: la soddisfazione dell’Ac Monza

Al-Ahli Saudi FC è solo una delle tante formazioni che in questi anni ha scelto Monza come base per i propri allenamenti e partite, “a testimonianza della grande qualità delle strutture di AC Monza, che ancora una volta si confermano eccellenza nazionale ed internazionale“, sottolinea la società in una nota.