Il cardinal Bagnasco a Seregno per la patronale del Santo Crocifisso

Vivrà nel prossimo weekend il suo passaggio principale la programmazione della patronale del Santo Crocifisso a Seregno, tradizionale momento promosso annualmente dalla parrocchia San Giuseppe all’inizio dell’autunno, come occasione di approfondimento spirituale e di aggregazione. L’appuntamento più atteso tra quelli in calendario è senza dubbio la santa Messa che sabato 24 settembre, alle 18, nella basilica San Giuseppe, sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, già arcivescovo di Genova e presidente della conferenza episcopale italiana. Bresciano di Pontevico, classe 1943, il porporato ha lasciato nel 2020 la guida dell’arcidiocesi di Genova, quando Papa Francesco ha accolto le sue dimissioni per il raggiunto limite dell’età della pensione ed ha nominato al suo posto il francescano Marco Tasca. Tra l’altro, la sua presenza appare ancor più significativa, se si considera il legame che unisce la comunità locale alla già citata arcidiocesi genovese, grazie alla figura di Carlo Dalmazio Minoretti, prima prevosto di Seregno tra il 1909 ed il 1915 e poi arcivescovo di Genova tra il 1925 ed il 1938, anno della sua scomparsa.

Santo Crocifisso: le altre iniziative previste

Una delle visite guidate alla biblioteca Ballerini nello scorso fine settimana

Prima della celebrazione eucaristica, alle 17, al centro pastorale monsignor Ratti di via Cavour, sarà inaugurata la mostra riservata agli artisti locali, che ormai dalla metà degli anni novanta viene organizzata dal circolo culturale San Giuseppe, come opportunità di riflessione artistica nel contesto della festa (visite anche domenica 25 settembre). In serata, inoltre, alle 21, il mago Superzero inscenerà uno spettacolo in piazza Libertà. Domenica 25 settembre, invece, alle 10.15 sarà officiata una santa Messa solenne in basilica. Dopo un’altra celebrazione solenne alle 18, infine, l’attenzione sarà per la processione con il Santo Crocifisso, che si concluderà nella sede della Casa della Carità di via Alfieri. Da segnalare è in aggiunta l’iniziativa che il circolo culturale Seregn de la memoria ha voluto dedicare al bookcrossing, con lo scopo di rimettere in circolazione testi già utilizzati. Sabato 24 settembre e domenica 25 settembre, in piazza Concordia, gli interessati a partecipare potranno portare con sé un massimo tre libri da donare e sceglierne altrettanti, da leggere comodamente a casa propria. Sempre sabato 24 settembre e domenica 25 settembre, alle 14.30, alle 15.30 ed alle 16.30, come già domenica scorsa, gli studenti del collegio Ballerini, all’interno del cartellone di “Ville aperte in Brianza”, guideranno le visite alla biblioteca ed all’archivio capitolare Ballerini, al piano superiore dell’edificio ecclesiastico.