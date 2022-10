Sovico, senza Macherio, firma una nuova convenzione per la Protezione civile

Lo scioglimento del comando unico di Polizia locale Macherio-Sovico, salvo clamorosi sviluppi, dovrebbe formalizzarsi ufficialmente -dopo non poche polemiche politiche- a fine dicembre 2022. Ciò che è già stato siglato, negli ultimi giorni, da parte dell’amministrazione comunale di Sovico, è la nuova convenzione con l’associazione volontari Protezione civile “Franco Raso” di Macherio-Sovico. Il sodalizio, come noto, opera su entrambi i territori comunali e, a Macherio, ha peraltro la sua sede storica. La collaborazione con gli enti pubblici era “retta” da un’unica convenzione. Fino a qualche giorno fa. Quando, cioè, l’amministrazione comunale di Sovico, guidata dal sindaco Barbara Magni, ha siglato una nuova convenzione con l’associazione volontari. «È disgiunta dal Comune di Macherio -motiva l’assessore Diego Terruzzi–: ognuno ha le sue caratteristiche territoriali».

Protezione civile: la funzione dell’associazione rimane invariata

Per i volontari poco cambia in termini operativi, perché la funzione dell’associazione rimane invariata in risposta alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. Ciò che balza all’occhio, evidentemente, è la decisione del Comune di Sovico di perseguire una propria linea d’indirizzo, slegata da Macherio, benché il sodalizio di volontariato sia uno per entrambi i territori. Decisione che, va da sè, non può che far pensare a nuove tensioni tra le due amministrazioni comunali, dopo la ben nota polemica sul comando unico di Polizia locale, destinato a naufragare.

Protezione civile: l’amministrazione di Sovico rivendica i suoi meriti

«La nuova convenzione è finalizzata ad interventi ed attività che i volontari svolgono in nome e per conto del Comune di Sovico, strettamente legate al Piano di Protezione Civile regionale, le cui linee guida a breve saranno inviate dal Pirellone al nostro Comune per un aggiornamento. Questa amministrazione sta facendo tante cose a difesa della collettività -aggiunge l’assessore-: la vasca di laminazione in via Micca, opera necessaria che si integra nel contesto paesaggistico, abbiamo sistemato il laghetto Belvedere, riqualificato giardini e aree dove abbiamo trovato degrado. Attività che vanno di pari passo con la nuova convenzione tra il Comune e l’associazione “Franco Raso”. La volontà è stata quella di fare una convenzione autonoma e una richiesta finanziaria per dotare i volontari di un nuovo mezzo, dato in comodato gratuito all’associazione». I volontari, guidati dal presidente Vincenzo Zaniboni, sono stati accolti in delegazione in municipio a Sovico per la firma della convenzione. Rimarcato da Terruzzi e dal sindaco Barbara Magni l’impegno delle tute gialle: “sentinelle” del territorio anche in ausilio alle forze dell’ordine.