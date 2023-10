Sovico: Gruppo Beta, centenario con due nuovi prodotti “made in Brianza”

Nell’anno del centenario il Gruppo Beta, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, lancia sul mercato due nuovi prodotti all’insegna del made in Italy: la chiave dinamometrica Beta 666 Zero-Reset e la linea d’arredo officina Beta RSC50.

Con sede a Sovico e un fatturato di oltre 225 milioni di euro (e una chiusura prevista sull’anno di circa 250 milioni di euro), il Gruppo conta sull’impegno quotidiano degli oltre 1.000 collaboratori di Beta Utensili spa, 3D Beta srl, BM spa, Abra Beta spa ed Helvi spa, presenti in Italia con 10 stabilimenti produttivi. Un percorso di crescita continuo che arriva fino ad oggi, con una gamma che include oltre 40 famiglie di prodotto e più di 30mila articoli, realizzati per rispondere alle esigenze dei professionisti e garantire qualità e prestazioni costanti nel tempo, seguendo la cultura Beta “Well Done”.

Gruppo Beta lancia due nuovi prodotti “made in Brianza”: il 3% del fatturato investito in ricerca e sviluppo

Lunedì 16 ottobre, a Sovico, Roberto Ciceri, presidente ed amministratore delegato del Gruppo Beta, nel presentare le due novità di mercato ha parlato della concretizzazione di “due sogni”. Il 3% del fatturato investito in ricerca e sviluppo, un’incidenza delle innovazioni di prodotto pari al 10%: il segreto della crescita del Gruppo Beta anche nel 2023 sta tutto qui. L’attenzione per l’innovazione si conferma con il lancio della chiave dinamometrica e la linea d’arredo officina. Gruppo Beta lancia due nuovi prodotti “made in Brianza”

«Sono particolarmente orgoglioso del grande lavoro fatto sulla nostra nuova chiave dinamometrica Zero-Reset – afferma Ciceri – averla studiata, sviluppata e prodotta interamente nel nostro stabilimento di Sovico, mentre in genere ci si affida a terzi, è per noi un sogno, assolutamente non scontato, che ha richiesto circa due anni dalla fase di progettazione alla sua realizzazione. L’obiettivo è fissare un punto di mercato».

Gruppo Beta lancia due nuovi prodotti “made in Brianza”: la linea arredo officina nasce a Biassono

La chiave dinanometrica garantisce, tra i vari punti di forza, la precisione di serraggio. La nuova linea di arredo officina è invece progettata e prodotta nello stabilimento di Biassono.

«L’obiettivo, che punta sulla qualità, l’aspetto estetico, la modularità e l’economicità, nasce dal mondo del racing e del motorsport, con cui collaboriamo da decenni, dove l’esigenza di avere un ordine e un’efficienza particolare nei luoghi di lavoro è sviluppata da tempo», spiega l’ad.

Gruppo Beta: futuro anche a Seregno

Gruppo Beta, che è l’espressione più alta della meccanica, punta ad ingrandirsi ulteriormente in Brianza grazie all’acquisizione di un terreno di 18.000mq a Seregno: lì sorgerà un nuovo stabilimento.