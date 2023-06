Tre top manager per il Gruppo Beta di Sovico: entra la quinta generazione di Ciceri

Gruppo Beta, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, prosegue il consolidamento della struttura direzionale con la nomina di 3 top manager che entrano a fare parte del Gruppo che ha sede a Sovico.

Gruppo Beta, i nuovi tre manager

Alessandro Ciceri, a capo della Direzione commerciale Italia, rappresenta l’ingresso a pieno titolo della quinta generazione della famiglia Ciceri, che ha fondato nel 1923 l’azienda e la sta guidando con successo.

Mathias Haudebert assume l’incarico di riorganizzare i mercati esteri con la creazione della neonata Direzione marketing export. Luca Paccagnella entra nell’organico di Helvi, l’azienda acquisita da Gruppo Beta a gennaio, con l’incarico di direttore generale.

Gruppo Beta, i nuovi tre manager: “Consolidare la leadership operando in maniera più coordinata e incisiva”

“Grazie a queste nuove nomine la nuova e più strutturata organizzazione commerciale di Beta ci permetterà di consolidare la nostra leadership operando in maniera più coordinata e incisiva sul mercato nazionale con focus su specifici business e canali di vendita e una migliore armonizzazione tra le funzioni marketing e vendite – commenta Roberto Ciceri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Beta – contemporaneamente, la gestione più diretta e integrata delle nostre filiali europee e il coordinamento di quelle extra UE, permetterà una maggiore efficienza organizzativa sui mercati esteri favorendo la nostra crescita”.

Gruppo Beta, i nuovi tre manager: famiglia Ciceri alla quinta generazione

Il Gruppo è quindi alla quinta generazione Ciceri con l’ingresso di Alessandro che segue le orme di famiglia iniziando la propria esperienza manageriale in Abra Beta – azienda di abrasivi entrata nel Gruppo Beta nel 2018 – in qualità di project manager del nuovo progetto commerciale. Il suo percorso è proseguito nella direzione vendite di Beta Utensili come responsabile divisione prodotti consumabili e direttore vendite Italia di Abra Beta e con l’incarico di direttore marketing Italia (2022). Ora gli viene affidata la gestione della Direzione commerciale Italia, con il coordinamento della Direzione vendite Beta Italia affiancata a 4 nuove direzioni: marketing Beta & Abra Beta Italia, Robur Italia, Abrasivi Italia e Key Account Industria.