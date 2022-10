Seregno, al via le iscrizioni al registro delle imprese storiche

Al via le iscrizioni al registro delle imprese storiche locali a Seregno. Dopo l’approvazione unanime da parte del consiglio comunale del regolamento di settore, a seguito di un’illustrazione dell’argomento da parte dell’assessore allo sviluppo economico Ivana Mariani, le realtà interessate hanno ora tempo fino a mercoledì 15 febbraio, per presentare la loro domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata seregno.protocollo@actaliscertymail.it. L’iniziativa ha come obiettivo la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione, nell’ambito delle politiche di sviluppo e di marketing territoriale, di tutte le attività economiche di prolungata ed ininterrotta tradizione, che contribuiscono ad elevare il profilo di eccellenza imprenditoriale e di attrattività dell’intero tessuto socio-economico cittadino.

Imprese storiche le categorie previste dal regolamento

Possono aderire all’invito tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica ed appartenenti a qualunque settore economico, con sede operativa in città, che abbiano una continuità nel tempo della gestione, anche nel caso di un subentro nella titolarità di impresa o di modifiche societarie, e della merceologia. Quattro sono le categorie definite: impresa storica seregnese d’argento tra i 25 ed i 49 anni, impresa storica seregnese d’oro tra i 50 ed i 74 anni, impresa storica seregnese di diamante tra i 75 ed i 99 anni, impresa storica seregnese di platino per chi ha un’attività pari a 100 anni o ultrasecolare. I requisiti temporali devono essere maturati al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Le imprese saranno poi celebrate in un apposito evento pubblico.