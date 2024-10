Vivia Maier alla Villa Reale di Monza: tre mesi di eventi collaterali

Le mostre di Vertigo Syndrome non sono mai solo mostre: sono anche un contenitori di eventi, iniziative, appuntamenti declinati sul tema del progetto espositivo. Succede anche con “Vivian Maier. Unseen”, la mostra aperta al Belvedere della Villa reale di Monza e di cui il Cittadino è media partner. Ecco l’agenda completa.

Domenica 20 ottobre, ore 16

Una questione di metodo. Un viaggio con i grandi fotografi che hanno innovato il linguaggio narrativo

Incontro a cura di Piero Francesco Pozzi

Un incontro sulle figure di Edward Weston, Eugène Atget, Walker Evans, Henri Cartier Bresson, Robert Frank, Duane Michals, Luigi Ghirri.

Sabato 26 ottobre, ore 16.30

Racconta una storia

Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni

Spesso la fotografia contiene un importante elemento narrativo. Siamo portati a chiederci dove, come e quando è stata scattata, ad interrogarci sui personaggi e sui luoghi, ad inventarci infinite possibilità per quell’immagine. La fotografia di strada di cui Maier è esponente, è fortemente connotata da questa caratteristica. In questo caso ai bambini verrà chiesto di raccontare una loro storia attraverso un’immagine composta da altre fotografie: ovvero di realizzare un collage. Si disporranno tutti attorno ad un tavolone al centro del quale troveranno ritagli di giornale, pezzi di stoffa varia, matite, pennarelli, elementi della natura come foglie e rametti e potranno utilizzare tutto per creare la loro storia attraverso una singola immagine, esattamente come nella fotografia. L’educatrice, Giulia Bonetti, sarà lì per guidarli in questa sintesi.

Domenica 27 ottobre, ore 11

Scattando con Vivian. Viaggio nella fotografia analogica, tra Rollei e pellicola

Incontro con Massimo Spinolo

Un percorso temporale a cavallo tra due modi diversi d’intendere lo scatto fotografico, gli strumenti utilizzati e l’approccio a ciò che viene ritratto.

Sabato 2 novembre, ore 15 (fino alle 18)

Letture portfolio

Circolo Fotografico Monzese e me con Loredana De Pace | Studio CAOS

20/25 minuti ciascuna lettura in cui la curatrice Loredana De Pace, docente dell’Istituto Italiano di Fotografia visionerà i lavori di fotografe e fotografi che si iscriveranno per mostrare il proprio portfolio o un progetto in divenire. Le letture portfolio sono un momento di confronto prezioso e imprescindibile per la crescita di ogni autore.

Domenica 3 novembre, ore 10,30/13 – 16/19

Il parco nell’ottica di Vivian

Circolo Fotografico Monzese e me con Loredana De Pace | Studio CAOS

In questa giornata i partecipanti si misureranno con il concetto di “autoritratto”, a partire da quelli realizzati da Vivian Maier, passando per gli autoritratti nella storia dell’arte e della fotografia. La parte pratica prevede sessioni di scatto in un percorso all’interno del Parco di Villa Reale e un momento di confronto finale con la docente per valutare i risultati del lavoro svolto.

Domenica 10 novembre, ore 16

Visita guidata con Piero Francesco Pozzi

Una visita guidata alla scoperta delle meravigliose fotografie di Vivian Maier, tenuta da uno dei più grandi esperti di fotografia dei nostri tempi: Piero Francesco Pozzi.

Sabato 16 novembre, ore 16

Semplici manie? Vivian Maier e i suoi I temi ricorrenti – Da vicino nessuno è normale

Incontro con Piero Francesco Pozzi

La necessità di fotografare e la paura di farsi conoscere, l’autoritratto tra Il bisogno di esserci e il mito di narciso; l’accumulo e la cancellazione..

Sabato 23 novembre, ore 16

Street photography: catturare e raccontare la vita quotidiana

Incontro con Gabriele Santucci

Scopri come questo genere fotografico affascinante cattura la bellezza del quotidiano e racconta storie nascoste nei momenti più semplici della vita urbana. In questo evento, avrai l’opportunità di approfondire la fotografia di strada, con focus sui seguenti temi:

– Cosa è la street photography: un’introduzione a questo genere fotografico che trasforma scene ordinarie in immagini straordinarie.

– Adatta a Tutti: scopri se la fotografia di strada può diventare la tua nuova passione, indipendentemente dal tuo livello di esperienza.

– Superare la Timidezza: suggerimenti pratici per affrontare le sfide e la timidezza, e iniziare a scattare con fiducia.

– Cosa Insegna: come la street photography può affinare la tua osservazione e sensibilità artistica.

– Aspetti Legali in Italia: una panoramica delle normative che regolano la pratica della street photography nel nostro paese.

– Non perdere l’opportunità di immergerti in questo affascinante mondo e di lasciarti ispirare da storie visive che parlano di vita, emozioni e bellezza urbana.

Sabato 30 novembre, ore 16

“L’autoritratto e il racconto della propria immagine” – Percorso narrativo attraverso gli scatti che Vivian Maier ha dedicato a se stessa

Incontro con Massimo Spinolo

Le mille implicazioni che accompagnano la documentazione della propria immagine fotografica, dalla Rollei al selfie.

Domenica 1 dicembre, ore 16

La sottoesposizione nella street photography

Incontro con Luca Parizzi

Come utilizzare in maniera creativa i forti contrasti di luce e ombra per realizzare fotografie di grande impatto: silhouette, luce “caravaggesca” e controluce.

Sabato 7 dicembre, ore 16

Fra acquarelli e fotografie: omaggio a Vivian Maier

Incontro con Giovanna Canzi e Nicola Magrin

Un incontro fra l’artista Nicola Magrin e la giornalista Giovanna Canzi, durante il quale l’acquarellista, partendo dal suo omaggio a Vivian Maier presente in mostra, svelerà la sua poetica, racconterà il suo iter artistico e rivelerà i suoi progetti futuri.

Sabato 14 dicembre, ore 16

Racconti a confronto. Il segreto che ogni fotografia racchiude

Incontro con Piero Francesco Pozzi

La ricerca di Vivian Maier in rapporto al lavoro e alle poetiche di Diane Arbus, Alfred Stieglitz, Lee Friedlander, Jeff Wall.

Domenica 22 dicembre, ore 16

Caccia al tesoro

Workshop per bambini 5-12 anni.

Uno degli aspetti fondamentali della fotografia è lo sviluppo della capacità di cogliere dettagli apparentemente insignificanti e renderli speciali in un’immagine efficace. Questo laboratorio si articola in due fasi, una durante la visita alla mostra, una laboratoriale.

Ad ogni bambino verranno consegnate tre immagini, queste riproducono dettagli delle fotografie che loro vedranno durante la visita guidata. Come in una sorta di caccia al tesoro i bambini si divertiranno a ritrovare i tre particolari nelle fotografie. Nella fase di laboratorio i bimbi sceglieranno una delle tre immagini a loro consegnate e la incolleranno al centro di un foglio A4, a quel punto saranno loro a creare il loro disegno partendo da quel dettaglio. Con l’unico vincolo che l’immagine che creeranno dovrà essere diversa da quella vista in mostra. Esercitando così la loro capacità narrativa. Con Giulia Bonetti.

Sabato 28 dicembre, ore 11.30

Oltre l’imperfezione: trasformare limiti e errori in nuove visioni fotografiche

Incontro con Chiara Malaspina

In questo talk esploreremo come i limiti tecnici e gli errori derivanti dall’uso della macchina fotografica, spesso visti come ostacoli, abbiano ispirato grandi fotografi a superare le convenzioni e ridefinire la loro arte. Analizzeremo come imperfezioni e vincoli meccanici si siano trasformati in strumenti di innovazione visiva, portando alla nascita di nuove modalità espressive. Attraverso esempi e riflessioni, scopriremo come la tensione tra errore e creatività abbia aperto strade verso una fotografia più libera e unica, capace di esprimere in modo originale il mondo interiore ed esterno.

Sabato 4 gennaio, ore 16

Fermare il mondo in uno scatto. Un desiderio nascosto in tanti rullini

Laboratorio con Cinzia Ghigliano

Laboratorio per bambini dai 7 anni in su.

Laboratorio sulla fotografia, giocando con narrazione e disegno. Vivian è l’esempio più intenso di fotografa di strada che si possa usare per spiegare ai ragazzi come con la fotografia, noi possiamo catturare il tempo, fermare le situazioni, documentare, raccontare. “Le foto raccontano, anche noi raccontiamo.”

Sabato 11 gennaio, ore 16

Un percorso al femminile. Le fotografe che hanno lasciato una traccia importante nella storia

Incontro con Piero Francesco Pozzi

Durante la conferenza, parleremo di alcune delle più importanti fotografe donne, tra cui: Julia Margaret Cameron, Berenice Abbott, Dorothea Lange, Tina Modotti, Gerda Taro, Margaret Bourke Whithe, Lisetta Carmi, Carla Cerati, Sarah Moon, Cindy Sherman, Letizia Battaglia, Marina Ballo Charmet).

Domenica 12 gennaio, ore 16

Dai tuoi occhi solamente

Incontro con Francesca Diotallevi

In occasione della mostra dedicata a Vivian Maier a Villa Reale di Monza, la scrittrice Francesca Diotallevi presenta il suo romanzo Dai tuoi occhi solamente, incentrato sulla vita della fotografa, artista invisibile del XX secolo.

Domenica 19 gennaio, ore 16

Visita guidata con Piero Francesco Pozzi

Una visita guidata alla scoperta delle meravigliose fotografie di Vivian Maier, tenuta da uno dei più grandi esperti di fotografia dei nostri tempi: Piero Francesco Pozzi.