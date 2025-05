Anche quest’anno il Parco regionale della Valle del Lambro partecipa a BioBlitz, la più grande maratona naturalistica della Lombardia. L’appuntamento compie 10 anni e permette, a tutti coloro che lo desiderano, a qualsiasi età, di diventare per alcune giornate protagonisti della ricerca scientifica nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nei parchi locali di interesse sovracomunale. La partecipazione attiva dei cittadini è un elemento fondamentale del progetto: chi prende parte all’iniziativa contribuisce in maniera diretta al valore e alla biodiversità delle aree protette coinvolte. Obiettivo comune è la “citizen science”: ricercare, individuare e classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. Lo si può fare attraverso il facile utilizzo dell’App iNaturalist, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. I dati raccolti diverranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

BioBlitz: prevista la collaborazione dell’università di Torino

Ogni anno, viene individuato un gruppo tassonomico trasversale, da censire in tutte le aree aderenti al progetto. Per l’edizione 2025, la scelta ricade sul proseguimento del censimento delle farfalle, avviato con la scorsa edizione, in collaborazione con l’Università degli studi di Torino. I partecipanti potranno fotografare gli esemplari individuati e condividerne le immagini sulla piattaforma iNaturalist.org, la banca mondiale della biodiversità. L’Università elaborerà i dati anche attraverso Butterfly Count, un’applicazione dedicata.

BioBlitz: il commento del presidente Marco Ciceri

Il Parco Regionale della Valle del Lambro anche quest’anno aderisce a BioBlitz, con la proposta di diverse attività gratuite in programma il 16 maggio, 17 maggio e 18 maggio. In caso di maltempo le iniziative verranno rinviate al 23 maggio, 24 maggio e 25 maggio. «Bioblitz rappresenta un momento di forte rilevanza per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, in particolare per il coinvolgimento diretto di visitatori di ogni età. La nostra partecipazione all’iniziativa, da diversi anni, contribuisce a rafforzare la consapevolezza dell’importanza della biodiversità del Parco. Ogni edizione è un’occasione preziosa per accrescere la conoscenza del nostro patrimonio naturale e stimolare un impegno condiviso verso la protezione dei tanti habitat. Invitiamo tutti a partecipare, da veri protagonisti, alle belle iniziative in programma nel nostro Parco» sottolinea Marco Ciceri, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro.

BioBlitz: Parco subito protagonista ad Agliate

La prima iniziativa è in programma venerdì 16 maggio, dalle 20.30, ad Agliate di Carate Brianza (parchetto di via Pascoli), con “Lungo il Lambro ad Agliate, la notte si popola”, passeggiata al crepuscolo per il censimento delle farfalle notturne e di altri abitanti della notte. L’escursione sarà guidata da esperti. La partecipazione alle attività è gratuita, con prenotazione: per iscriversi, è necessario accedere al sito del Parco al seguente link https://www.parcovallelambro.it/bioblitz e compilare il form collegato a ogni singola uscita che interessa.