Tradizioni brianzole e tradizioni napoletane a braccetto al teatro Manzoni di Milano: Vincenzo Salemme omaggia il Gruppo Firlinfeu “La Primavera” di Sovico. Quando la cultura non conosce confini e riesce a creare un momento magico a teatro. Lo storico gruppo folkloristico il 3 dicembre è stato protagonista di un momento da ricordare in compagnia di un attore teatrale tra i più apprezzati.

Teatro: la sorpresa di Vincenzo Salemme ai Firlinfeu di Sovico al Manzoni di Milano, chiamati sul palco prima di “Natale in casa Cupiello”

Vincenzo Salemme è in scena al teatro Manzoni di Milano con la celeberrima commedia “Natale in casa Cupiello” (fino all’8 dicembre e che per altro andrà in onda a dicembre su Rai 1). I sovicesi si erano recati nel capoluogo lombardo per una serata culturale insieme a soci e familiari. Presente anche il sindaco Barbara Magni. Dopo la tappa nel centro di Milano e una visita guidata alla casa museo di Alessandro Manzoni, i Firlinfeu si sono recati al teatro a Manzoni per assistere allo spettacolo di Salemme. Prima della rappresentazione, la bella sorpresa: l’attore napoletano ha fatto salire sul palco i componenti del Gruppo chiedendo loro una piccola esibizione sul palcoscenico. E così è stato. Tra sorrisi ed applausi.