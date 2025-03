Debora Villa in tilt: cerca Limbiate, ma sulla neve. Prendendo in prestito il titolo dello spettacolo (“Tilt, esaurimento globale“) che porterà in scena sabato 15 marzo al teatro comunale di Limbiate, l’attrice Debora Villa ha regalato sui social per promuovere, a modo suo, l’appuntamento in Brianza uno sketch giocando sull’indirizzo del teatro, che si trova in via Valsugana.

Teatro: Debora Villa a Limbiate, il video dalla montagna

La protagonista del recital che farà riflettere e ridere lo spettatore in sala parlando di crisi economica, social media, cambiamento climatico, guerra, post pandemia e molto altro, è apparsa in un video ambientato in montagna e, con un’espressione perplessa, ha fatto intendere di aver sbagliato strada.

«Meno male che sono partita per tempo, il 15 marzo devo essere al teatro di Limbiate, secondo me mi sono persa…non mi sembra Limbiate», dice in tuta da sci ma lanciando di fatto un promo divertente per lo spettacolo del 15 marzo al teatro comunale di Limbiate. Uno sketch che è piaciuto al Comune brianzolo che, con altrettanta ironia, si augura che Debora Villa arrivi in tempo, ipotizzando che l’attrice abbia confuso la via Valsugana, sede del teatro comunale, con la Valsugana in Trentino.