Striscia la Notizia: Sofia, l’aspirante velina cesanese iscritta dal papà

È bellissima e quando inizia a ballare lascia tutti a bocca aperta e regala emozioni. Sofia Derivi, 20 anni, sta partecipando – insieme alla vimercatese Miriana D’Agostino – alla selezione per diventare la velina bionda di Striscia la Notizia.

Superata di slancio la prima prova di selezione, con il 77 per cento dei consensi, ora per lei il cammino prosegue e dal 22 gennaio affronta i quarti di finale. E se tutto va per il meglio, con la fine del mese potrebbe diventare un volto popolare della televisione italiana.

Striscia la Notizia: Sofia, l’aspirante velina cesanese è stata iscritta al concorso dal papà a sua insaputa

«La partecipazione alle selezioni? È colpa di mio papà – ha raccontato divertita al Cittadino – Io mi sono anche arrabbiata perché mi ha iscritto a mia insaputa. Poi mi sono detta che poteva essere una bella esperienza. Il giorno dopo aver saputo dell’iscrizione Mediaset mi ha chiamata per un provino e, nell’occasione, mi è stato detto che sarei andata a fare la puntata di lunedì. Contenta? Sì, tutto molto bello. Un mondo che non conoscevo, dove tutto è gestito alla perfezione e si è seguiti in tutto».

Striscia la Notizia: Sofia, l’aspirante velina cesanese studia all’università e ha la passione della danza

Sofia è iscritta all’Università Cattolica, facoltà di Scienze motorie. «Il mio sogno nella vita? È la danza. Frequento la Ms Dance Factory di Rho da tre anni. Il mio sogno nella vita è ballare e vivere di questo. Anche tenendo lezioni, ho già avuto qualche opportunità in questo campo. In precedenza ho fatto 14 anni di danza classica, ma quella moderna mi attira molto di più. Striscia la Notizia, indipendentemente dal risultato, è una sfida personale. Mi piace mettermi in gioco e, se capita una opportunità, non sono quella che si tira indietro. In famiglia sono tutti contenti per la mia partecipazione, sanno quanto è importante per me la danza. Sono contenti del mio percorso e mi sostengono sempre».

Dai suoi concittadini, che la seguono con curiosità e interesse, avrà il massimo sostegno ma anche una richiesta: non leggere in video che è di Desio. «Non è colpa mia – racconta Sofia – Mi hanno chiesto dove sono nata, in tv hanno scritto che sono di Desio. In realtà sono cesanese fino al midollo e sono perfettamente a mio agio nei panni di cesanese».