Striscia la Notizia: Miriana, una vimercatese per il ruolo di velina bionda

Potrebbe essere brianzola la futura velina bionda di Striscia la Notizia. Il Tg satirico è infatti alla ricerca di una ragazza bionda da affiancare alla mora Beatrice Coari e ha ricevuto centinaia di candidature. Le 14 selezionate si giocano un posto sul bancone di Striscia fino al 30 gennaio.

Nella puntata di martedì in gara c’è stata la vimercatese Miriana D’Agostino che ha sbaragliato la concorrenza e ha superato il turno con il 69% dei consensi dati dal pubblico a casa.

Striscia la Notizia: chi è Miriana D’Agostino e la “magia” di Stefano Conte

Miriana, 24 anni di Vimercate, studia recitazione e fa la modella. Per la verità nasce come splendida mora, ma per esigenze di scena si è trasformata in una bionda dall’aspetto molto naturale grazie al parrucchiere monzese Stefano Conte.

«Conosco Miriana da quando aveva 17 anni – spiega Conte che è anche fotografo – lavorava come hostess ad un evento di radio Italia in cui lavoravo anche io, l’ho notata per la sua fotogenia e l’ho invitata in studio da me per delle foto. Da lì è partita la sua carriera di modella, richiesta da grandi aziende, ma posso dire di avere avuto un ruolo nell’insegnarle la naturalezza davanti all’obiettivo».

Striscia la Notizia: Miriana, promossa dai telespettatori ai quarti di finale

Da allora ha fatto decine di set fotografici con Stefano Conte e ha partecipato ad alcuni show dedicati agli hair stylist anche al Lido di Venezia.

«Quando mi ha chiamato perché aveva bisogno di diventare bionda – prosegue Conte – abbiamo fatto un lavoro meticoloso in tre fasi diverse. Prima una leggera schiaritura, poi più intenso il biondo delle punte, fino all’effetto finale che anche sotto i riflettori televisivi è molto naturale».

Miriana ha conquistato gli spettatori e il suo profilo Instagram ha guadagnato oltre mille followers in una sola sera.

Ora accede ai quarti di finale che si svolgeranno dal 22 al 27 gennaio, incrociando le dita per arrivare alle semifinali del 28 e 29, mentre la finalissima che decreterà la vincitrice assoluta avrà luogo il 30 gennaio.

«Abbiamo già avuto una Miriana», ha commentato Enzo Iacchetti, riferendosi alla storica Miriana Trevisan. Chissà che il nome non porti fortuna anche alla giovane e bella vimercatese.