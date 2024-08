Seveso, la biblioteca “villa del sole” aperta tutta agosto

La biblioteca civica Villa del Sole aperta tutto agosto. Per il secondo anno consecutivo. La Giunta di Seveso, dopo l’iniziativa sperimentale del 2023, anche quest’anno ha stabilito di dare continuità al servizio per soddisfare le esigenze di tutti gli amanti della lettura che, proprio nel mese delle ferie, hanno maggiore occasione per cercare momenti di svago con qualche romanzo in mano. L’iniziativa è tutt’altro che scontata: basti pensare che, oltre a Seveso, sono soltanto 4 su 52 le strutture del sistema BrianzaBiblioteche che rimarranno aperte per tutto il mese di agosto. Chiudono anche nelle principali città: per cercare libri da leggere è possibile recarsi soltanto a Seveso, Seregno, Triuggio, Canzo, Erba. I dati dello scorso anno avevano ampiamento soddisfatto le aspettative dell’amministrazione comunale: erano stati registrati gli accessi di circa una quarantina di persone al giorno, provenienti anche da altri Comuni della zona che hanno approfittato di questa apertura straordinaria a due passi da casa. E poi, naturalmente, impossibile dimenticare la visita improvvisa che aveva lasciato tutti di stucco. A Villa del Sole era entrata inaspettatamente la signora Carla: una 92enne residente a Genova. Al personale della biblioteca aveva raccontato di essere avere vissuto a Seveso da bambina. Risiedeva proprio in quell’immobile prima di essere stata sfollata durante la Seconda Guerra Mondiale. Per lei, che era già in zona, forte era il desiderio di vedere ancora una volta quell’edificio in cui aveva trascorso gli anni dell’infanzia e di cui conservava ancora mille ricordi. Da anni aveva manifestato il desiderio di poter tornare in quel luogo per rivederlo, l’apertura di agosto le aveva permesso di realizzare questo sogno. La biblioteca sevesina per tutto agosto rimarrà dunque aperta come sempre dal martedì al sabato compreso. Per tutti gli utenti del sistema interbibliotecario è garantito il servizio di prestito libri, ma anche la fruizione degli spazi di studio e lettura e dell’emeroteca. Una soluzione in più per chi trascorrerà il mese in città. La biblioteca è un luogo tranquillo e accogliente dove si può trascorrere qualche ora in relax aggirandosi tra gli scaffali, scambiare due parole con gli altri frequentatori e sfogliando libri magari facendosi consigliare qualche titolo o qualche autore dai bibliotecari o dalle ragazze del servizio civile. L’unico giorno di chiusura, oltre a quelli canonici di riposo, sarà Ferragosto.