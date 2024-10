Seregno, presentato il World Water Day Photo Contest: tema della nona edizione sarà la conservazione dell’acqua

La galleria Mariani di via Cavour a Seregno ha accolto sabato 12 ottobre la presentazione della nona edizione del World Water Day Photo Contest, promossa dal Lions Club Seregno Aid, in collaborazione con Un Water e Lions Acqua per la Vita. Il tema scelto per il 2025 è la conservazione dell’acqua ed amplierà l’obiettivo della giornata mondiale dell’acqua, che si celebrerà come sempre il 22 marzo e sarà invece focalizzata sulla conservazione dei ghiacciai, nell’ottica di sottolineare l’importanza dell’anno internazionale della conservazione dei ghiacciai.

Lions Club Seregno Aid: l’importante lavoro collettivo di sensibilizzazione

A fare gli onori di casa nella circostanza è stato Maurizio Orlando, presidente del Lions Club Seregno Aid, che ha evidenziato «il lavoro collettivo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accesso all’acqua e per migliorare le condizioni delle comunità più vulnerabili, attraverso il cofinanziamento di progetti idrici». Subito dopo, Federica Perelli, assessore comunale alla Cultura, ha ribadito il sostegno dell’amministrazione comunale «ad un’iniziativa che unisce arte, ambiente ed impegno sociale», elogiando poi il concorso per il suo rilievo internazionale. Il coordinatore della manifestazione Roberto Isella ha inoltre indicato le tre categorie previste: la conservazione dell’acqua, i paesaggi acquatici e le storie d’acqua. Le iscrizioni alla nona edizione apriranno ufficialmente lunedì 21 ottobre e chiuderanno alla fine di febbraio del 2025. Accanto alla sensibilizzazione culturale, il World Water Day Photo Contest ha la finalità di raccogliere fondi per il cofinanziamento di un progetto, che miri a consentire la realizzazione di infrastrutture idriche in nazioni a risorse limitate. I contributi saranno assegnati attraverso il bando internazionale “L’Acqua è vita 2024”, già pubblicato sul sito www.worldwaterday.it.

Lions Club Seregno Aid: in mostra le immagini dell’ottava edizione

In parallelo, è stata inaugurata sempre nella galleria Mariani la mostra itinerante dell’edizione 2024, che ha avuto come argomento la relazione tra acqua e pace, visitabile fino a domenica 20 ottobre.