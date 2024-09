Seregno, l’associazione Madonna della Campagna ospita i Cristi liguri per l’inaugurazione della cappellina

La giornata clou del cartellone di proposte della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, appuntamento che l’associazione Madonna della Campagna propone ai seregnesi, e non solo, al rientro dalle ferie estive, batte alle porte. Domenica 8 settembre, la programmazione uscirà dai confini canonici ed abbraccerà l’intero territorio locale, sancendo anche una sorta di gemellaggio con la patronale dei Vignoli, a sua volta in corso nel fine settimana.

Madonna della Campagna: la prima tappa della giornata sarà in centro

Le persone intervenute alla presentazione del programma della festa nel mese di luglio in piazza Concordia

Protagonisti della scena saranno i Cristi liguri, enormi crocifissi la cui tradizione affonda le radici in un passato ormai lontano, addirittura nei secoli XVI e XVII, e si collega spesso e volentieri a quella delle confraternite presenti nella vita religiosa, con il loro servizio di volontariato ancora attuale. Queste strutture di grandiosa imponenza, alte anche più di cinque metri e pesanti oltre un quintale e mezzo l’una, arriveranno infatti per la prima volta in Brianza, proprio su input dell’associazione Madonna della Campagna, ed alle 11 sfileranno in corteo dalla piazza Concordia, davanti alla basilica San Giuseppe, fino al santuario mariano dei Vignoli.

Madonna della Campagna: nel pomeriggio il corteo “Nel nome di Maria”

La cappellina di via Cagnola, ristrutturata negli ultimi mesi

Qui le croci, adornate da minuziose decorazioni dorate ed argentate, che consentono normalmente un gioco di luci ed ombre sempre molto apprezzato, che simboleggia il trionfo della vita sulla morte, rimarranno fino alle 16, quando partirà il solenne corteo “Nel nome di Maria”, composto tra l’altro da un centinaio di personaggi in abiti tradizionali, con contadini d’epoca, bande musicali e sbandieratori. La sua finalità sarà quella di accompagnare la statua della Madonna della Campagna nel ritorno al suo posto: l’effigie sarà infatti ricollocata nella cappellina di via Cagnola, costruita nel 1954 per volere degli abitanti del Fuin, quale testimonianza di fede e devozione, ed opportunamente sottoposta ad un restauro, necessario per cancellare quelle problematiche che il trascorrere del tempo solitamente produce. La sua inaugurazione ufficiale è in calendario alle 17.30.

Madonna della Campagna: la giornata prevede anche altre iniziative

La già ricca programmazione della giornata di domenica 8 settembre per l’associazione Madonna della Campagna e la festa sarà inoltre completata dal “Vespa club Show”, momento che vedrà protagonisti il Vespa club Seregno ed il Vespa club Monza, che alle 10.30 concretizzeranno una sfilata, con esposizione di modelli da collezione nell’area della festa. Alle 15.30, invece, il mago SuperZero si esibirà in uno spettacolo di magia e divertimento, indirizzato in modo particolare ai bambini ed alle loro famiglie. Inoltre, a disposizione sempre dei più piccoli vi saranno i gonfiabili ed un nuovissimo luna park.